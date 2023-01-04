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台美21世紀貿易倡議有進展 USTR：美台14日至17日談判

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國貿易代表署（USTR）。（本報資料照片 華盛頓記者張文馨／攝影）
美國貿易代表署（USTR）。（本報資料照片 華盛頓記者張文馨／攝影）

美國貿易代表署（USTR）4日宣布，美台將於14日至17日就台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）舉行談判回合，美方主談人為助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）。

USTR表示，這次談判由美國在台協會（AIT）和台北駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）主持，會議將於14日至17日在台北實體舉行，

麥卡廷擔任主談人，美國相關政府部門派員加入代表團。

 USTR稱去年11月在紐約的會議為「概念性討論」（conceptual discussions），稱本月將舉行的會議為「談判回合」（negotiating round）。

USTR表示，對台貿易談判遵守美國基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的「一個中國」政策。

美國與台灣去年6月1日宣布啟動21世紀貿易倡議，當月27日在華府舉行首場會議，除了與台灣官員開會外，USTR還邀請民間代表，搜集公眾意見，準備進入下一階段；去年8月17日，美國宣布取得這項新倡議的貿易談判授權；去年11月8日至9日在紐約舉行面對面的概念性討論。

USTR在宣布倡議時表示，「美國和台灣將運用美台21世紀貿易倡議，以及現有與利害關係人的往來，促進及深化重要的美台經貿關係，促進共享價值，並應對共同的挑戰和機會。」

台美21世紀貿易倡議涵蓋11項領域如下：貿易便捷、監管行動、農業、反貪腐、支持中小企業貿易、自數位貿易獲益、促進以勞工為中心的貿易、支持環境和氣候行動、標準和技術規範、公營企業，與關切非市場政策的做法。

台灣關係法 勞工 華府

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