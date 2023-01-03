我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洪水將襲、堤壩遭淹 北加沙加緬度下令撤離多處居民

北加海岸著名「魔鬼坡」特斯拉墜崖 2大2小奇蹟生還

呼應蔡英文延兵役？美軍事代表團上月低調訪台

台灣新聞組／台北3日電
美國軍事代表團2022年12月低調訪台，被疑呼應蔡英文恢復一年期義務役。圖為澎湖「陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營」第二連演練射擊戰技。（本報資料照片）
美國軍事代表團2022年12月低調訪台，被疑呼應蔡英文恢復一年期義務役。圖為澎湖「陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營」第二連演練射擊戰技。（本報資料照片）

英國金融時報報導，美國軍事代表團上月低調訪台，評估台灣軍力，並探討擴大與美軍合作對台灣軍力的助益。此行目的也與蔡英文總統上周宣布延長義務役互相呼應，即須加強台灣防禦，以嚇阻中國入侵。

過去20多年，中國一直努力強化有助實現其野心的武裝力量。據非營利衝突研究機構「斯德哥爾摩國際和平研究所」資料，北京2021年軍事支出高達2700億美元，是台北的21倍多。

隨著解放軍在台海行動的頻率、範圍和複雜程度上升，且北京不斷祭出更激烈言詞，蔡總統也較過往總統投入更多努力和資源，以提升國防力量。俄烏戰爭也是台灣軍事改革的另一個催化劑。

蔡英文上月30日宣布，2024年起恢復一年期義務役。然而，軍事專家警告，這些措施可能遠遠無法應付實際所需，且遠為重大的戰略問題仍未解決。台灣前參謀總長李喜明表示：「我一直呼籲設立一支國土防禦部隊，這支部隊可以在指揮權更分散的狀態下從事城市游擊戰，但顯而易見的，他們並不想採用這個概念。這也意味他們並不願採納烏克蘭或波羅的海國家的策略。」

知情人士透露，美國代表團也觀察到類似問題，「他們發現，台軍在戰術層級熟練自如，但缺乏戰略思維能力」。

美國官員說，「蔡英文採取艱難而重大的行動，告訴民眾需要改變，整個社會必須一起努力捍衛他們的家園。預期往後將有進一步行動。」

針對金融時報報導，國防部昨暫無回應。但據了解，該報導所謂上月訪台評估戰力的美軍代表團，應是國防部整評司對美軍購的「聯合戰力發展評估案」。此案初起自2020年起編列1200萬餘台幣（約39億美元）預算，委請美國防部軍文職人員十餘人，來台評估台灣濱海決勝後的灘岸殲敵作戰資源分配；而2022年乃至今（2023）年，都仍分別有「華美國防部共同評估合作案」、「聯合戰力發展評估案」，都屬同一模式。

國防部 蔡英文 北京

上一則

黑白集／靜好到共好 侯友宜轉向號召團結

下一則

大陸入境台灣航班檢疫 首日陽性率近3成

延伸閱讀

前北約秘書長首次訪台 支持台灣自由選擇未來

前北約秘書長首次訪台 支持台灣自由選擇未來
蔡英文提助陸抗疫 馬英九籲對話謀和：避戰首要不挑釁

蔡英文提助陸抗疫 馬英九籲對話謀和：避戰首要不挑釁
普發現金無望？蔡英文：錢要花刀口上 綠委：人民失落

普發現金無望？蔡英文：錢要花刀口上 綠委：人民失落
前立委、知名國際關係學者 陳一新辭世 享壽72歲

前立委、知名國際關係學者 陳一新辭世 享壽72歲

熱門新聞

新竹女中高三國語文寫作能力測驗題圖片內容，引發網友熱議。（取自臉書「清清乳加巧克力」）

長頸鹿看獅子...新竹女中考題引發「性器官聯想」

2022-12-29 14:58
李蒨蓉發文表示，她在美國3000多公尺以上的高山發生高山症，令她相當難受。(本報資料照片)

台女星在猶他州「高山症」叫夫買威而鋼治療 醫搖頭

2022-12-27 19:49
浩鼎生技創辦人、前董事長張念慈。記者黃文奇/攝影

浩鼎董座張念慈 在聖地牙哥猝逝 尹衍樑：哀痛逾恆

2022-12-29 16:13
發生空襲時，台灣多處地下停車場即時防空避難所。（記者翁唯真／攝影）

解放軍襲台來不及撤僑怎麼辦？日本這一點已想好了

2022-12-29 02:10
（示意圖／取材自ingimage）

女性友人洗澡沐浴 他全裸闖入喊「我想要」…下場慘了

2023-01-02 23:01
台灣中央流行疫情指揮中心今天宣布，針對中國成都、北京、上海、廈門4個直航點搭乘直航班機來台乘客，入境時須配合進行唾液PCR檢驗，初步規劃集中在桃園機場第二航廈D7、D8、D9這3個候機室，圖為旅客入境。記者黃仲明／攝影

中國新冠肺炎疫情升溫 搭機抵台旅客機場唾液PCR採檢

2022-12-28 10:42

超人氣

更多 >
10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費

10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費
自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝
抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你

抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你
更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多
駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世

駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世