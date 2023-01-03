呼應蔡英文延兵役？美軍事代表團上月低調訪台

美國軍事代表團2022年12月低調訪台，被疑呼應蔡英文恢復一年期義務役。圖為澎湖「陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營」第二連演練射擊戰技。（本報資料照片）

英國金融時報報導，美國軍事代表團上月低調訪台，評估台灣軍力，並探討擴大與美軍合作對台灣軍力的助益。此行目的也與蔡英文 總統上周宣布延長義務役互相呼應，即須加強台灣防禦，以嚇阻中國入侵。

過去20多年，中國一直努力強化有助實現其野心的武裝力量。據非營利衝突研究機構「斯德哥爾摩國際和平研究所」資料，北京 2021年軍事支出高達2700億美元，是台北的21倍多。

隨著解放軍在台海行動的頻率、範圍和複雜程度上升，且北京不斷祭出更激烈言詞，蔡總統也較過往總統投入更多努力和資源，以提升國防力量。俄烏戰爭也是台灣軍事改革的另一個催化劑。

蔡英文上月30日宣布，2024年起恢復一年期義務役。然而，軍事專家警告，這些措施可能遠遠無法應付實際所需，且遠為重大的戰略問題仍未解決。台灣前參謀總長李喜明表示：「我一直呼籲設立一支國土防禦部隊，這支部隊可以在指揮權更分散的狀態下從事城市游擊戰，但顯而易見的，他們並不想採用這個概念。這也意味他們並不願採納烏克蘭或波羅的海國家的策略。」

知情人士透露，美國代表團也觀察到類似問題，「他們發現，台軍在戰術層級熟練自如，但缺乏戰略思維能力」。

美國官員說，「蔡英文採取艱難而重大的行動，告訴民眾需要改變，整個社會必須一起努力捍衛他們的家園。預期往後將有進一步行動。」

針對金融時報報導，國防部 昨暫無回應。但據了解，該報導所謂上月訪台評估戰力的美軍代表團，應是國防部整評司對美軍購的「聯合戰力發展評估案」。此案初起自2020年起編列1200萬餘台幣（約39億美元）預算，委請美國防部軍文職人員十餘人，來台評估台灣濱海決勝後的灘岸殲敵作戰資源分配；而2022年乃至今（2023）年，都仍分別有「華美國防部共同評估合作案」、「聯合戰力發展評估案」，都屬同一模式。