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經美軍協訓 陸軍兩棲偵搜營轉駐淡水河口擔負中樞防務

記者洪哲政／台北即時報導
圖為美軍海豹部隊實施河川反突擊戰訓科目畫面。（取材自美國海軍官網）
圖為美軍海豹部隊實施河川反突擊戰訓科目畫面。（取材自美國海軍官網）

傳國安會議研議由陸軍兩棲偵搜營回防本島淡水河口、基隆河擔負中樞防務，軍方透露，美軍在台特戰部隊人員並不反對這種部署，且經美軍協訓，兩棲偵搜營已具備河川作戰等相關戰訓技術。

據透露，台灣特戰部隊屬攻勢作戰一環，美台軍事合作與交流，開宗明義就是提升自我「防衛」戰力，攻勢作戰不符美方政策指導。對於特戰部隊的部署，台美之間不會探討用兵議題。但美方在台成立「特戰合作組」後，雙方諮詢機會多，對軍方計畫將海龍與海陸偵搜中隊，輪流進駐防衛淡水河流域，美並未表示反對。

據了解，陸軍兩棲偵搜營近年專案來美協訓內容中，有一次的主軸就是河川作戰（Riverine Operations）；台美去年在鯉魚潭實施的台美互動協訓，由CH-47SD施放特戰小艇，主要內容也是河川水域作戰，正符合淡水河流域的作戰環境。

經評估，比照南韓首爾漢江、美國華府波多馬克河的安全部署，深入首都中樞的淡水河、基隆河，平時幾乎沒有任何防護力可言。因此陸軍海龍與海陸偵搜中隊，輪流進駐防衛淡水河流域，是極具戰略嚇阻的作為，受到美方肯定。

蔡英文總統日前訪視澎湖牛心灣基地，新整建完成海龍艇二級廠、快艇碼頭與新式兵舍；陸軍現也以8億餘元（台幣）預算發包，鉅額投資在淡水河口「水上機場古蹟原址興建新式兵舍，由於金額遠超出基地與部隊規模所需，外界推測可能也有快艇二級廠等供海龍部隊駐用設施。

但陸軍司令部表示，淡水營區新建工程是新建現代化兵舍為主，工程內容並無船務二級廠。工程基地範圍涵蓋市定古蹟水上機場舊址，秉持與文資共融相處之模式實施開發，陸軍已於2022年由新北市文化局書面審通過，後續工程執行階段，將妥善設置保護措施，維護古蹟保存。

古蹟 快艇 機場

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