我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區創紀錄暴雨 下波大氣河流周三報到

金山灣區豪雨 40年一遇洪水沖進華人後院

牽制解放軍機艦 海巡於蘭嶼、枋山設24浬搜索雷達

記者洪哲政／台北2日電
海巡署2024年將在在枋山及蘭嶼部署24浬偵蒐雷達協助掌握水道情勢，便於協同海軍派遣艦艇監控解放軍軍艦。（圖：海巡署提供）
海巡署2024年將在在枋山及蘭嶼部署24浬偵蒐雷達協助掌握水道情勢，便於協同海軍派遣艦艇監控解放軍軍艦。（圖：海巡署提供）

解放軍機艦頻繁出沒西南空海域，並穿越巴士海峽至台灣東南外海，海巡署將在2024年在枋山及蘭嶼部署24浬偵蒐雷達，協助掌握水域情勢，便於協同派遣艦艇監控解放軍軍艦。

海巡署表示，為有效掌握海面船隻目標及岸際人、車動態資訊，現在全台設置78處岸際雷達站及7部機動雷達車，全天候24小時掌握領海12浬內之船舶航行動態，建立迅速的「偵知、辨識、掌握、打擊」科技執法能量，有效節約應處的勤務兵力，並爭取寶貴救生救難及處置時間。

海巡署進一步表示，但因應近年西南及東南海域案件增溫趨勢，為擴增岸際雷達監控範圍至24浬的領海鄰接區，規畫2024年新增枋山及蘭嶼等2處24浬偵蒐雷達，期提升台灣西南及東南海域目標預警能力；24浬雷達將以單一天線配置，並由後端雷達操作員遠端操控前端雷達，相關雷達偵蒐資訊整合至該區域的巡防區指揮部，實施海面目標偵蒐勤務。

海巡署表示，鑑於極端天氣變化、海上航運發展、大型複合式災難發生機率增加，海巡署在任務日趨多元複雜的情況下，除積極建置彌補及24浬偵蒐雷達，並陸續規劃籌設各式陸基、車載、艦載的紅外線監控設備，朝向建構雷達、守望哨、機動兵力及光電設備等多層式監偵屏幕，提升執勤人員對海上、岸際目標的快速辨識能量，更有效支援執行各項任務時於第一時間獲取現場狀況及有效勤務應處。

據了解，受到地球曲度限制，24浬雷達要高度夠才能偵測遠，海巡在蘭嶼設有開元安檢所，但雷達裝設在蘭嶼燈塔旁。

解放軍

上一則

經美軍協訓 陸軍兩棲偵搜營轉駐淡水河口擔負中樞防務

下一則

觀察站／展現總統格局 侯友宜「棋子說」毛遂自薦

延伸閱讀

解放軍「無偵-7」在沖繩附近現蹤 日戰機升空戒備

解放軍「無偵-7」在沖繩附近現蹤 日戰機升空戒備
回應習近平 蔡英文：台灣周邊解放軍活動 無助兩岸關係

回應習近平 蔡英文：台灣周邊解放軍活動 無助兩岸關係
習近平談兩岸一家親 蔡英文：解放軍活動無助和平

習近平談兩岸一家親 蔡英文：解放軍活動無助和平
解放軍公布影片 反控美軍偵察機危險接近中方軍機

解放軍公布影片 反控美軍偵察機危險接近中方軍機

熱門新聞

新竹女中高三國語文寫作能力測驗題圖片內容，引發網友熱議。（取自臉書「清清乳加巧克力」）

長頸鹿看獅子...新竹女中考題引發「性器官聯想」

2022-12-29 14:58
李蒨蓉發文表示，她在美國3000多公尺以上的高山發生高山症，令她相當難受。(本報資料照片)

台女星在猶他州「高山症」叫夫買威而鋼治療 醫搖頭

2022-12-27 19:49
浩鼎生技創辦人、前董事長張念慈。記者黃文奇/攝影

浩鼎董座張念慈 在聖地牙哥猝逝 尹衍樑：哀痛逾恆

2022-12-29 16:13
發生空襲時，台灣多處地下停車場即時防空避難所。（記者翁唯真／攝影）

解放軍襲台來不及撤僑怎麼辦？日本這一點已想好了

2022-12-29 02:10
台北市前市長柯文哲（中）卸任第一天，上午從住家步行到台大醫院上班。(記者邱德祥／攝影)

柯P回來了 卸下北市長首日 柯文哲步行到台大醫院上班

2022-12-25 19:42
台灣中央流行疫情指揮中心今天宣布，針對中國成都、北京、上海、廈門4個直航點搭乘直航班機來台乘客，入境時須配合進行唾液PCR檢驗，初步規劃集中在桃園機場第二航廈D7、D8、D9這3個候機室，圖為旅客入境。記者黃仲明／攝影

中國新冠肺炎疫情升溫 搭機抵台旅客機場唾液PCR採檢

2022-12-28 10:42

超人氣

更多 >
「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困

「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困
華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷

華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷
紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻

紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻
「最美星二代」秀乳溝、螞蟻腰 靠母邱淑貞珍奶豐胸？

「最美星二代」秀乳溝、螞蟻腰 靠母邱淑貞珍奶豐胸？
2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招

2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招