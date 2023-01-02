解放軍機史無前例迫近24浬鄰接區 台飛彈基地警訊響

國防部1日公布，偵獲解放軍軍機24架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域15架次）、軍艦四艘次。（圖：國防部提供）

去年12月31日至今年元旦，各有一批解放軍 殲10、殲16戰機闖越台灣海峽中線北側，並疑似史無前例迫近桃竹外海24浬鄰接區空域，北部臨海三芝天弓飛彈、愛國者飛彈基地當日「紅點」目標警訊大響，各自實施戰備，空軍並緊急調用在空戰機實施攔截。

國防部 昨天公布「中共 解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」顯示，包括有殲10戰機、殲16戰機兩批在北部桃園、新竹外海空域穿越海峽中線，以國防部以往公布圖示規格比例顯示，從未有解放軍軍機如此深入海峽中線東側，疑迫近至桃竹外海24浬鄰接區空域。另有一批殲11戰機在淡水河口外海空域穿越中線。北部地面飛彈部隊昨天分別實施反制措施。

對於解放軍軍機深入北部海峽中線東側，國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，國防部有必要說明簡圖細節，但若以圖示所見，疑已穿越空軍在北部空域所畫設R10、R11其中一個禁航區，台灣在海峽東側畫設有四個訓練用禁航區，是海峽中線默契的重要支撐，若解放軍軍機開始常態性在中線東側實施訓練，將穿越台灣禁航區成為常態，空軍戰機如何因應處置，嚴重考驗國軍。

自去年12月31日6時至今年1月1日6時止，國軍偵獲解放軍軍機24架次，軍艦四艘次，持續在台海周邊活動，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的解放軍軍機有15架次。