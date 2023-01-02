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蔡英文提助陸抗疫 馬英九籲對話謀和：避戰首要不挑釁

記者劉宛琳、林麗玉／台北2日電
蔡英文總統在新年談話表示，願意對大陸疫情提供協助，前總統馬英九表示肯定。（記者胡經周／攝影）
蔡英文總統在新年談話表示，願意對大陸疫情提供協助，前總統馬英九表示肯定。（記者胡經周／攝影）

中國大陸國家主席習近平的新年賀詞，在兩岸關係上語氣變軟；蔡英文總統在新年談話中也釋出善意，表示願意對大陸疫情提供協助。前總統馬英九昨天在臉書上表示，肯定蔡英文總統對大陸疫情的談話，他期盼蔡政府能夠與大陸展開對話謀和，重新建立兩岸政治互信。

馬英九表示，蔡英文總統在為延長義務役舉行的記者會上，強調台灣目前四個月的義務役必須延長到一年，才能充分備戰；能充分備戰，才能避戰。他說，避戰的首要是不挑釁、不刺激，但蔡英文總統連續兩年在國慶日偷渡的「兩國互不隸屬」說，就是新版的「兩國論」，既不符合憲法規定，也並非事實，很容易就被視為挑釁，絕非避戰之道。

馬英九指出，「備戰無以避戰，謀和才能避戰」，也就是透過政治對話，管控分歧，和平交流，才能有效避戰。

馬英九認為，兩岸隔海對峙70年來，台灣之所以還能屹立不搖，絕對不是只靠軍事，還要加上妥適的國安戰略，包含外交與兩岸政策。

馬英九說，增加兩岸良性互動很重要，盡快全面開放小三通與陸客，就是積極的避戰措施。

馬英九肯定蔡英文總統在新年談話中，願意對大陸升溫的疫情提供協助，更期盼蔡政府能夠與中共當局展開對話謀和，重新建立過去國民黨執政時期曾有的政治互信，「在蔡總統卸任之前，讓兩岸重新回到和平發展的軌道」，是他的新年希望。

國民黨文傳會副主委林家興表示，蔡英文總統元旦談話提到兩岸要交流對話，象徵民進黨至少在口頭上承認「抗中保台」政策的錯誤，也希望蔡英文總統對於大陸人道援助的部分能說到做到。

對於習近平的新年賀詞，提到「海峽兩岸一家親，衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉」。民眾黨主席柯文哲表示，「講了不重要，做了才重要」。

蔡英文 馬英九 疫情

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