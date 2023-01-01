華府元旦升旗典禮 蕭美琴：自由民主是共同語言

駐美代表蕭美琴（右）與副代表鄭榮俊（左）出席元旦升旗典禮。(華盛頓記者張文馨／攝影)

駐美代表蕭美琴1日上午出席大華府 地區榮光聯誼會、黃埔同學會及華府台灣同鄉聯誼會三社團共同舉辦的元旦升旗典禮，她說，自由民主是不分黨派的台灣人民和台美之間的共同語言，期盼接下來在經貿談判有進展，並和理念相近國家共同維持台海及區域和平穩定。

三社團連續20年舉辦元旦升旗典禮，與會者均手持美國與中華民國 國旗，蕭美琴、副代表鄭榮俊和王良玉、軍事代表團團長余劍鋒，以及退輔會駐美官員倪邦臣到場，和在地僑胞一起參與。

蕭美琴回憶，去年升旗典禮冒著細雨舉行，今年則是看到藍天太陽，大家聚集在一起，是心繫台灣、心繫中華民國，凸顯自由民主是跨黨派的共同價值，讓台灣社會穩健發展並促進兩岸和平。

大華府地區榮光聯誼會、黃埔同學會及華府台灣同鄉聯誼會三社團共同舉辦元旦升旗典禮。(華盛頓記者張文馨／攝影)

蕭美琴表示，自由民主也是台美共同語言，是她拚外交的最重要基礎。

談到未來的展望，蕭美琴說，目標是民主自由和台灣的和平繁榮，目前手上有很多進行中的案子，例如期盼在不久的未來，經貿談判能有具體進展；台灣安全備受全球矚目重視，台海和平穩定需要建構自身實力，需要跟全球理念相近國家共同努力。

被問到國內傳出看好蕭美琴未來返台投入2024年大選，蕭美琴說，「我不知道說法哪裡來，台美關係在全球情勢變化很快中非常重要，我們在美國有很多工作持續努力中。」

駐美代表蕭美琴出席由大華府地區榮光聯誼會、黃埔同學會及華府台灣同鄉聯誼會三社團共同舉辦的元旦升旗典禮。(華盛頓記者張文馨／攝影)

對於中國大陸駐美大使秦剛準備返北京 出任外交部長，蕭美琴說，和他沒有互動，站在「台灣」和「中國」的角度上，「中國政府持續打壓台灣的國際空間，依然是最大的挑戰，我們會繼續努力尋求突破機會。」