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民進黨「抗中」改「和中」 趙少康酸：像渣男自稱專一

記者劉宛琳／台北1日電
趙少康呼籲，副總統賴清德必須放棄「務實的台獨工作者」身分，蔡英文必須放棄「迂迴台獨」策略。圖為蔡英文總統（右）和副總統賴清德（左）。（記者胡經周／攝影）
趙少康呼籲，副總統賴清德必須放棄「務實的台獨工作者」身分，蔡英文必須放棄「迂迴台獨」策略。圖為蔡英文總統（右）和副總統賴清德（左）。（記者胡經周／攝影）

中廣董事長趙少康日前主張，2024大選主軸就是「戰爭與和平」的選擇。他今天表示，民進黨知道這樣會再大輸，所以檢討後決定改變訴求，要把「抗中保台」改成「和平保台」，令人不禁哈哈大笑，因為民進黨也太跳tone了吧？從「抗中」一下子跳到「和中」，人們就會忘掉民進黨與戰爭的聯想？就好像「渣男說我的愛情很專一」一樣好笑。

趙少康表示，民進黨之前未察覺到俄烏戰爭後的社會氛圍已有所不同，民眾擔心戰爭風險的心理已大增，繼續主打對抗性強烈的口號作為標語，是這次九合一選戰的重大失誤。

趙少康說，前總統馬英九主政八年，兩岸風平浪靜、共存共榮，蔡英文總統主政六年，兩岸驚濤駭浪、兵凶戰危，民進黨跟戰爭是連體嬰，是一體的兩面，怎麼可能迴避得了？又怎麼是喊喊避戰、和平就能矇混過去的？

趙少康呼籲，民進黨要和平，沒人會反對，但民進黨要和平就要放棄台獨黨綱，放棄挑釁中共，放棄反中仇中。副總統賴清德必須放棄他是「務實的台獨工作者」身分，蔡英文必須放棄她的「迂迴台獨」策略。

趙少康說，如果民進黨真的徹底揚棄台獨，老共還是要用武力攻台，老共就是與全台2300萬人為敵，也必然受到全世界民主國家的唾棄，如果民進黨一面搞明獨暗獨，一面要求和平，就像一個渣男要求女生對他忠誠一樣。

民進黨 趙少康 蔡英文

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