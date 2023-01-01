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回應習近平 蔡英文：台灣周邊解放軍活動 無助兩岸關係

台灣新聞組／台北1日電
蔡英文總統1日在總統府發表新年談話，隨後接受媒體提問。(記者胡經周／攝影)
蔡英文總統1日在總統府發表新年談話，隨後接受媒體提問。(記者胡經周／攝影)

中國國家主席習近平昨天在新年賀詞提到「海峽兩岸一家親」，但沒有如去年提到「統一」。蔡英文總統今天表示，她有注意到習近平昨天講話，是用一個比較和緩的方式來表達，但她要提醒，台灣周邊解放軍的軍事活動，並無助於兩岸關係及區域和平穩定。

蔡英文今天在總統府發表新年談話，隨後接受媒體提問。針對兩岸關係未來一年的挑戰，蔡英文表示，在疫後2023年，雙方共同課題是兩岸人民恢復健康有序交流，及在全球經濟動能減緩情勢底下，必須各自應對經濟情勢變化，同時也有共同義務要維持台海跟區域和平穩定，這些都是兩岸須面對的共同責任。

媒體也問，副總統賴清德曾在高雄的民進黨員座談提到「和平保台」，兩岸論述是否有調整。蔡英文先問賴清德是否要回答，賴則請蔡回答。

蔡英文說，其實不論是什麼樣的講法，目標都是一致，就是持續維持兩岸和平穩定，同時在保衛台灣上面，也必須強化國防各項準備，能夠有比較充足的保護台灣力量。

蔡英文在新年談話中表示，近來中國疫情升溫，只要有需要，基於人道關懷的立場，台方願意提供必要的協助，幫助更多人走出疫情，有個健康而平安的新年。她也呼籲北京當局，台海的和平穩定，是區域內各方的共同責任，也是所有人的共同期待。

蔡英文說，從疫情到全球政經變局，兩岸正經歷許多同樣的挑戰，而戰爭從來都不是解決問題的選項，只有對話、合作，共同以促進區域的穩定發展為目標，才能夠讓更多人得到安全和幸福。

蔡英文說，政府會預留一定的財源以備不時之需，並且在財政許可範圍內，適時研議全民共享的可行方案。近來有人主張要皆大歡喜，將這筆錢平均分給每一個人，但在全球經濟高度不確定的此刻，作為負責任的政府，必須要未雨綢繆，把寶貴的資源，優先協助高風險的國人與產業，來維持國家因應危機的韌性。

蔡英文說，這個決定不容易，「但為了國家，我們必須這樣做，也要請國人能夠理解，並且支持。」 除了經濟及產業面的挑戰，威權主義持續擴張，也對印太區域的繁榮穩定，投入不安的變數。

蔡英文 疫情 賴清德

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