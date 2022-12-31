拜登簽署撥款法 可貸台灣20億軍援

美國總統拜登簽署2023財年綜合撥款法，美國國務院可據此提供給台灣最多20億美元軍事融資貸款。圖為中華民國陸軍。（取材自臉書）

美國總統拜登 29日簽署規模1.7兆美元的2023財年綜合撥款法，美國國務院 可據此提供給台灣最多20億美元、需償還的軍事融資貸款 。

拜登在推特發文表示，這部法案將用於投資醫療研究、安全、照顧退伍軍人、應對天災，以及援助烏克蘭。

2023財年撥款法將支應從今年10月到明年9月的政府開支，包含軍事與非軍事支出；拜登日前已先簽署另一部短期撥款法，避免政府在年底前關門。

有了撥款法提供的資金，加上國防授權法提供的法源，授權國務院提供台灣最多20億美元且需償還的軍事融資直接貸款，並建立台灣學人計畫；但撥款法沒有納入國防授權法同意的「無償軍援」。

2023財年國防授權法編列五角大廈明年度預算為8580億美元，授權五年內提供總價100億美元的無償軍援（每年最多20億美元），以支持台灣面對北京的侵略；另外授權國務院提供台灣20億美元的軍事融資直接貸款，設定12年內還款；法案要求，拜登政府解決軍售交付延宕的問題，並加快對台軍售。

國防授權法要求行政部門強化與台灣的軍事合作和培訓，授權美國總統為台灣打造區域應變軍備庫，並賦予台灣和北約（NATO）南翼與東南翼國家、特定主要非北約盟國及菲律賓的同等待遇，能優先取得美國超額防禦物資。