出書獻策「和中愛台」 連戰：芒果乾無法複製到2024

國民黨前主席連戰（右）。(本報資料照片)

前副總統連戰將出版「連戰回憶錄」，「遠見雜誌」昨天刊出連戰專訪，連戰透露中國大陸國家主席習近平 曾在「馬習會」前一年，向他詢問與前總統馬英九會面的可能性，表示習早對兩岸領導人會晤有所期待。談及2024總統大選，連戰說，「我不相信民進黨 還可複製2020年抗中保台的芒果乾（亡國感）策略」。

遠見雜誌昨以「連戰新書獻策『和中愛台』，力拚藍軍重返執政」為題，刊出專訪內容。連戰表示，鼓勵國民黨 強化論述吸引選民支持，以「和平為訴求，站穩愛台立場，爭取兩岸復談機會」，期許藍軍2024重返執政，讓國家轉危為安。

連戰也指出，他曾6次會晤習近平，2014年2月在北京見面時，習主動問起「馬習會」的可能性，他回答「樂觀其成」；後來馬習會真的在2015年11月實現，可見習早有期待。

「我相信，習近平是歷任總書記中，認識最多台灣人的一位。」連戰指出，習出身基層，對人民問題的研究會比較透徹，是一位接地氣的領導人；當前其他歐美國家與中國大陸的競爭日趨激烈，大陸內部因防疫的嚴格與擔心外國勢力介入其內部穩定，一方面要拚經濟、拚建設，還要面對國安挑戰，對習近平是不容易的，但過往歷練，也讓習有責任感與自信心。

對於2024年國民黨兩岸論述，連戰說，俄烏戰爭給台灣人民很深刻的警醒與啟示，「台海要不要戰爭？年輕人要不要上戰場？」要和平就要對話，唯有對等、尊嚴的對話，才能降低敵對關係，重啟兩岸兩會會談，以及互惠互利雙贏的兩岸經貿文化交流合作，他不相信民進黨還可複製抗中保台的策略來奏效。

連戰也說，「對話不是投降，和平不是屈辱」，必須站穩中華民國及愛台灣的立場，九二共識仍是兩岸和平的基礎與復談的機會；政治對話無可迴避，也是兩岸結束敵對狀態，讓台海不再生波的機會。