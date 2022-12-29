解放軍襲台來不及撤僑怎麼辦？日本這一點已想好了

發生空襲時，台灣多處地下停車場即時防空避難所。（記者翁唯真／攝影）

一旦台海有事，外僑來不及撤走怎麼辦？關於這一點，日本 企業已經想過：滯留日籍工作者及家屬都要知道就近去哪裡躲避空襲。

目前大約有2萬日本人長居台灣，而平日在台商旅或觀光 的日本人約有4萬人。日經新聞引述日本航空公司的估算指出，一旦對岸來襲，以目前運量要遣返4萬人大概要花至少一個月，日台之間的航班因新冠肺炎疫情已大幅縮減，一時要增加非常困難。

這表示當危機發生時，能立即返國的只有部分日本人，若飛機也飛不了，很多日本人就得滯留台灣。

日經新聞指出，很多日商企業考慮到這點，決定先教導員工和眷屬就近利用台灣綿密的防空避難所暫避風頭。

在台一位日本半導體業主管告訴日經說：「我們已確認過靠近辦公室的多處避難所。」

台灣法律規定凡學校在內的公共設施和企業辦公室以及6樓以上的公寓都需設有防空避難所。目前這些避難所多半是地下停車場。內政部也推出一款應用軟體（app）（消防防災e點通），裡面提供避難所的位置和可收容人數。

全台目前大約有10.5萬個避難所，足以容納8600萬人，是台灣含外僑在內人口的三倍有餘。 相較之下，日本只有大約5.2萬個避難所，能提供較大保護的地下避難所不到1600處。

日本都會區的地鐵 因挖得較淺，適合做防空避難所的不多，東京地鐵也只有180個車站列為指定的避難所。