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解放軍襲台來不及撤僑怎麼辦？日本這一點已想好了

編譯劉忠勇／綜合外電
發生空襲時，台灣多處地下停車場即時防空避難所。（記者翁唯真／攝影）
發生空襲時，台灣多處地下停車場即時防空避難所。（記者翁唯真／攝影）

一旦台海有事，外僑來不及撤走怎麼辦？關於這一點，日本企業已經想過：滯留日籍工作者及家屬都要知道就近去哪裡躲避空襲。

目前大約有2萬日本人長居台灣，而平日在台商旅或觀光的日本人約有4萬人。日經新聞引述日本航空公司的估算指出，一旦對岸來襲，以目前運量要遣返4萬人大概要花至少一個月，日台之間的航班因新冠肺炎疫情已大幅縮減，一時要增加非常困難。

這表示當危機發生時，能立即返國的只有部分日本人，若飛機也飛不了，很多日本人就得滯留台灣。

日經新聞指出，很多日商企業考慮到這點，決定先教導員工和眷屬就近利用台灣綿密的防空避難所暫避風頭。

在台一位日本半導體業主管告訴日經說：「我們已確認過靠近辦公室的多處避難所。」

台灣法律規定凡學校在內的公共設施和企業辦公室以及6樓以上的公寓都需設有防空避難所。目前這些避難所多半是地下停車場。內政部也推出一款應用軟體（app）（消防防災e點通），裡面提供避難所的位置和可收容人數。

全台目前大約有10.5萬個避難所，足以容納8600萬人，是台灣含外僑在內人口的三倍有餘。 相較之下，日本只有大約5.2萬個避難所，能提供較大保護的地下避難所不到1600處。

日本都會區的地鐵因挖得較淺，適合做防空避難所的不多，東京地鐵也只有180個車站列為指定的避難所。

日本帝國徵信公司企業風險專家 Daisuke Iijima 說：「避難所對暫時棲身相當寶貴，而可能的下一個行動是將台北等大城市的居民遷往東部等人口較少的地區。」

基輔遭到俄羅斯飛彈攻擊時，民眾到當地的地鐵站避難。（路透）
基輔遭到俄羅斯飛彈攻擊時，民眾到當地的地鐵站避難。（路透）

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