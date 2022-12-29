黑白集／選屈辱或是選戰爭 蔡英文什麼神邏輯

蔡英文總統。(本報資料照片)

暌違745天，蔡總統再度接受媒體訪問，她有點招架不住，認為問題太多。她叫記者不用急，又不是今天問了就沒機會再問。網民看到這段，直接代答：再不問「就沒下次了」！

的確，要問到總統本尊真的很難，期待她不「實問虛答」更難。就像這天好不容易開金口，卻多半嗯嗯啊啊應付過去，再不然就引用別人的話搪塞。以延長兵役為例，她說「備戰才能避戰」，根本是此話不通。原因是，人們看到政府「備戰」，卻無意「避戰」，更多時候是「求戰」，因而不斷挑釁。這樣的話，只延一年兵役，夠用嗎？

蔡英文 自知說服力不足，特別引邱吉爾的名言助陣：「在戰爭與屈辱面前，若選擇屈辱，屈辱過後還是得面對戰爭」。問題是，邱吉爾說話的情境已經過去80年了，誰想要在屈辱與戰爭之間作選擇？台灣在更艱辛的年代，都挺過了八二三砲戰；現在好不容易兩岸和平，蔡總統卻要人民在屈辱和戰爭中作選擇，這什麼神邏輯？

蔡英文引的這段話，蘇貞昌3月也說過；當時是在立法院談俄烏戰爭，希望為守護自己的土地而努力。這是廢話，生在自由的土地上，台灣民眾哪有不愛自己國家的？年輕世代可以當兵上戰場，但領導人也得有正確的方向感才行，哪有元首叫百姓在屈辱和戰爭之間作選擇的？(轉載自聯合報)