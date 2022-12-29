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美國問「4個月夠嗎」邱國正：未施壓

台灣新聞組／台北29日電
國防部長邱國正（右2）28日率相關人員拜會國民黨立法院黨團總召曾銘宗（左2），報告兵役延長1年案。(記者曾學仁／攝影)
國防部長邱國正（右2）28日率相關人員拜會國民黨立法院黨團總召曾銘宗（左2），報告兵役延長1年案。(記者曾學仁／攝影)

國防部長邱國正昨親赴立法院與在野黨團溝通兵役延長議題，雖然邱國正堆滿笑臉說明，但國民黨立委一臉嚴肅，輪番質疑公布時程、管理、量能等配套措施。國民黨立委江啟臣說，看完蔡總統記者會仍看不到國防戰略目標，要怎麼跟人民解釋？

對於政策是否受到美方壓力？邱國正表示，美方交流時僅問過「4個月夠嗎？」並沒深入討論，重申絕無美方壓力，兵役延長是強化戰力措施，至於改成1年，則是因不用修法、且訓練周期完整。

中國大陸官媒聲稱，兵役延長會把台灣推向戰爭邊緣。邱國正昨駁斥，「沒有要挑釁，但假設對方要來，就奉陪」；敵人不斷逼近，台灣退無死所，無所退路，只能面對。

立院民進黨團總召柯建銘日前稱要將兵役延長查照案改為審查案，國民黨立委賴士葆昨說，執政黨立委要把不用修法的行政命令拉下來審查，形同「另類倒閣」，若發生邱國正就應辭官。民眾黨立委張其祿表示，既然蔡英文總統已拍板，民進黨團就不該發起立院審查，不必再拖在野黨下水背書，否則像打臉執政黨。

柯建銘反駁，執政黨團若把行政院送來的案子退回程序委員會，這才叫倒閣，但不可能發生；如果國民黨反對就表態清楚，把案子退回程序委員會。至於查照是否改審查？柯說，尊重各黨團決定，1月9日院會討論再說。

江啟臣表示，兩岸不可能軍備競賽，政府應提出戰略目標，才能推出役期、兵員要如何配置，如果兵役延為1年只因不用修法，那就是便宜行事，會不會過陣子又改了？立委費鴻泰說，恢復義務役，管理的士官、輔導長至少增加3000人以上，「兵力從哪來？」

對於蔡總統強調「唯有備戰才能避戰」，國民黨主席朱立倫昨天在中常會表示，「蔡總統，你錯了」，要備戰、國防加上對話，才能夠避戰，民進黨除了備戰、對抗、交惡，沒有看到任何避戰行為。

國民黨 民進黨 江啟臣

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