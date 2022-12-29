1月出版 連戰回憶錄：兩岸一定要和平、對話

國民黨前主席連戰明年1月將出版「連戰回憶錄–我的永平之路（上）、「從破冰到永平（下）」。(圖：天下文化提供)

前副總統連戰明年1月將出版「連戰回憶錄」，以連戰過去締造兩岸和平貢獻為主軸，包括2005年國共領導人在1945年之後首次會晤的和平破冰之旅；連戰也公布7篇從未曝光的關鍵文稿，最具代表性就是三一九槍擊 案當天取消的選前之夜演講內容。

「連戰回憶錄（上冊，我的永平之路；下冊，從破冰到永平）」由天下文化出版，從撰稿到出版歷時15年，共計45萬字，該書由連戰口述，部分內容也由連戰親自撰稿。新書預計明年1月17日出版，2月7日下午於蔣經國七海園區舉辦發表會，並邀請前總統馬英九、立法院前院長王金平等人致詞。

據了解，連戰去年原本已經完成此書，但去年疫情爆發時，連戰因癌症住院治療，今年6月又住進加護病房，健康一度亮紅燈；連戰出院後，目前身體健康良好，並完成此書最後校對作業。

連戰回憶錄主軸放在兩岸經驗，特別闡述當時狀況與現況，強調兩岸一定要和平、對話。

連戰在書中提及2005年兩岸和平之旅，當時他以國民黨 主席身分訪陸，會晤中共 中央總書記胡錦濤，成為55年來首位重返中國大陸的國民黨主席，因此也稱「兩岸破冰之旅」。連戰當時發布兩岸和平發展的5項願景，為國民黨在2008年重返執政奠定根基。

連戰也提及2006年以榮譽主席身分參加國共論壇，與胡錦濤再度會晤，雙方重申「九二共識」與「一個中國」政策；2008年至2012年，連戰代表參加亞太經濟合作會議，再度會胡錦濤。2013、2014年訪陸，會晤中共中央總書記習近平。

連戰也在書中曝光從未公開的7篇經典文稿，最具代表性的就是2004年三一九槍擊案當天，連戰原本要在連宋選前之夜演講的文稿，因三一九槍擊案取消，最後未能告訴支持者的感言，將在本書揭露全部內容。