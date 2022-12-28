義務役延長一年拍板 蔡英文：備戰才能避戰

蔡英文總統27日下午舉行記者會，向全民報告「強化全民國防兵力結構調整方案」，她說，恢復一年的義務役是困難的決定。（記者劉學聖／攝影）

蔡英文 總統昨天召開國安高層會議，拍板義務役延長為一年。根據規畫，未來義務役男薪資，將從目前月薪6510元（台幣，下同，約211.8美元）提高至實領2萬320元，2005年以後出生的役男必須依新規定服役。國防部 已要求內政部，明年辦理年徵集作業時，將不徵集2005年次役男入營服役，避免提前搶當兵。

蔡英文坦承，這是一個無比困難的決定，但身為總統、三軍統帥，確保國家利益、確保世世代代能永續民主生活，是她作為總統的無可迴避的責任。但她也強調，「沒有美方壓力」。

義務役新制變革 資料來源／國防部 製表／洪哲政

蔡英文昨天中午邀集執政黨立委便當會，討論兵役延長政策，卻非所有執政黨立委都到場，有人提早離席、有人請假跑行程，還有立委私下抱怨，政策定案後才來溝通，感覺好像過場、被迫背書。立院民進黨團幹事長羅致政說，黨團全體支持政府決策，過程有充分討論。

蔡英文昨天下午在總統府主持記者會，親自簡報義務役延長規畫。對於提高役男薪資，她以二兵為例，未來一年義務役的薪資，包含保險和餐食費，將大幅提高到2萬6307元，接近基本工資（明年起為2萬6400元），而隨著軍階的提升，薪資也將相對提升；過去服役的薪資過低，有些人是「賠錢當兵」，這些不合理的現象必須要改革。

另外，也將推動服役年資勞退制度。目前義務役年資只能併計軍公教退休年資，而沒有與勞工退休年資併計，為兼顧公平性，將推動修法，讓未來義務役男一年的年資可以與勞退制度銜接，由國防部負擔雇主提撥（6%）的責任。教育部 將與大專校院溝通，參酌相關國家的經驗，研究讓教育體制更有彈性的可能方案，使役男可以有效利用時間，並且接軌職涯。

包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄及國防部長邱國正等人，都陪同蔡英文舉行記者會。蔡英文說，台灣處在威權主義擴張的第一線，「備戰才能夠避戰，能戰才能止戰」。

蔡英文說，強化全民國防為戰略目標的兵力結構調整規畫，包括以志願役軍人為主的「主戰部隊」，以義務役為主的常備「守備部隊」，整合民間力量、各部會、地方政府及替代役所建構的「民防系統」及「後備系統」等四大區塊。

役期沿革 資料來源／國防部 製表／洪哲政

國民黨表示支持兵役改革，但提出「改善服役內容與品質」、「給予合理待遇」與「重建軍人光榮感」等三大項目與七個配套。

對一年役期長度是如何產生？國防部透過說帖宣稱，這是「經跨部會的研討及蒐整年來社會各界建言，並以世界各國民主國家最低以一年服役年限，經評估一年義務役役期較符合未來兵役需求」。

國防部說，綜觀國際有實施義務役制度國家，均會依照當時戰略處境及整體戰力需求，規畫必要的訓練及役期安排。