趙少康：台灣不是美國次殖民地 蔡英文別自甘當兒皇帝

中廣董事長趙少康。（本報資料照片）

蔡英文 總統今天正式宣布，義務役期由四個月延長為一年，中廣董事長趙少康 重申「堅決反對延長兵役」，他並承諾，未來國民黨執政，一定會把役期改回來。

本報系聯合報報導，趙少康指出，先總統蔣介石對共產黨提出的「七分政治 三分軍事」策略，今天仍舊適用，正確的國防理念：阻共軍 於台海、防共機於空中、決勝負於沙灘，並集中人力、財力，發展AI無人機、艇，追上中美、領先全球。

趙少康重申，堅決反對延長兵役到一年或更久，若執政一定改回來。同時強調，台灣不是美國的次殖民地，蔡英文總統不能自甘淪為兒皇帝。他質疑，兵役延長一年就可對抗中國嗎？還是只是跟烏克蘭一樣，多拖幾天、多死很多人？

台北中國時報報導，蔡總統宣布兵役延長為一年，民進黨代理主席、高雄市長陳其邁表態相挺，指出強化國防是非常重要的工作，一方面加強整體國家國防，二方面也能在社會各項條件取得平衡。

民眾黨主席柯文哲表示，備戰不是為求戰，而是為避戰，提升國防的同時，也要努力維繫和平。但柯也說，「如果真如蔡總統所言，這個計畫經過長達兩年的討論、研議，近年來國軍訓練人力與資源怎麼會連年削減？」