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兵役新制如寒暑訓軍方炸鍋 家長怒：壞了生涯規畫

台灣新聞組／台北28日電
義務役期恢復一年，或可利用寒暑假時間當兵，軍方官員說這像成功嶺的寒暑訓，部隊怎會有戰鬥力？（本報資料照片）
義務役期恢復一年，或可利用寒暑假時間當兵，軍方官員說這像成功嶺的寒暑訓，部隊怎會有戰鬥力？（本報資料照片）

義務役確定延長為一年，高中生和家長看法兩極，有人覺得在部隊可受到更精實訓練，起碼待遇跟基本工資一樣，但反對的人更多，直言會影響未來生涯規畫，等於多浪費八個月。

為讓念大學役男四年完成服役與學業，蔡政府要求研議兼顧措施，或可利用寒暑假時間當兵。對此，有家長說，「這打亂了我們的規畫」，原本她希望小孩進到大學後，利用暑假期間出國增長見聞或到業界實習，但新兵役制度實施後，小孩可能要利用暑假去當兵；若暑假不去，畢業後才去當一年兵，那進入職場會比別人晚，實在很討厭。軍方內部也炸鍋，軍方官員說，這像成功嶺的寒暑訓，部隊怎會有戰鬥力？

一位軍官幽默地說，像是讓大學生參加國軍戰鬥營，每年寒暑假來兩次，每月領2萬台幣，當做打工的零用錢。

清大副校長戴念華說，學生寒暑假還是有很多事要做，如寒暑修、營隊、實驗活動等，大三、大四生則可能要準備考研究所，不見得有時間抽空做軍事訓練，學校校務運作可能受干擾，學生學習、研究也可能受影響，因此從大學教育觀點，不支持大學生利用寒暑假服役。

台灣青年民主協會理事長張育萌說，台灣被強敵環伺，與鄰國相較義務役確實較短，可理解延長役期的必要，但現政府應做更多說明，以免從「浪費四個月」變成「浪費一年」。

中部有高中校長隨機問十位校內男學生，其中五人希望不要延長，三人覺得「沒差」，就跟著國家規定走，只有兩名學生認為可接受，趁當兵期間鍛鍊體能，萬一真的要打仗，還是要出來保衛國家。

教育 基本工資

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