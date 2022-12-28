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台兵役延長 白宮表示歡迎 蔡英文稱無美方壓力

記者丘采薇、蔡晉宇、鄭媁張文馨／台北28日電
蔡英文總統27日宣布義務役役期恢復一年，她表示「沒有美方壓力」。（記者杜建重／攝影）
蔡英文總統27日宣布義務役役期恢復一年，她表示「沒有美方壓力」。（記者杜建重／攝影）

蔡英文總統昨天宣布義務役役期恢復一年，她表示，這個方案是2020年就開始的專案，由她主持，國安會和國防部共同作業，全面性檢討國家戰力、國內外情勢和未來可能面臨的作戰型態，「沒有美方壓力」。

本報系聯合報記者提問，蔡總統2015年競選總統時曾說，台灣已不可能回到傳統全徵兵制，台灣是否應持續「徵兵、募兵並行」？如果義務役延長為一年，是否代表兩岸緊張，所謂的「現狀」已經改變？

蔡總統回答，她當年是講要在全募兵制和全徵兵制之間找出最理想的制度，從昨天公布的全民國防四個區塊來看，有包括志願役採募兵制，也有包括一年期的義務役是徵兵制，一個是主作戰任務，一個是守備任務，與其說「徵募並行」，不如說是「徵募雙軌制」，有不同的兵源及任務，訓練強度、內容不同，但在戰場上是合作的。

兵役延長是否受對岸影響？蔡總統說，一個國家無論面臨什麼情況，都應該就整個國家所面臨的區域情勢、全球情勢來一起考量，不必然只受兩岸這個唯一因素的影響；在區域裡面，有一些國家擴張的企圖是明顯的，因此面臨局勢改變時，必須在戰略上、戰力準備上做相對應調整，台灣和其他國家做的並沒有兩樣。

外媒詢問，公布兵役延長是否有訊息要傳達給北京？蔡總統說，「今天主要是傳達給國民的訊息。」記者並提問，外傳義務役役期恢復一年是美方要求；蔡總統說，「我明確告訴你，沒有美方壓力」。

對於台灣延長義務役役期至一年，白宮27日表示，「歡迎台灣宣布徵兵制度改革，這強調了台灣自我防衛的承諾以及強化嚇阻力量。」白宮說，美國會持續支持以和平方式解決兩岸議題，反對兩岸任一邊片面改變現狀。

美國在台協會（AIT）也發文表示歡迎，稱美國會遵循台灣關係法與一個中國政策的承諾，持續協助台灣維持足夠的自我防禦能力。

AIT發言人在臉書貼出中文和英文表示，美國對台灣的承諾，以及台灣為強化自我防衛能力所採取的步驟，有助於維持台灣海峽與區域的和平與穩定，美國持續支持兩岸問題以和平方式解決，且反對海峽兩岸任何一方改變現狀。

白宮 AIT 北京

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