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趙少康反對兵役延長 吳怡農：中國未曾放棄武力制台

記者鍾維軒／台北即時報導
民進黨台北市第三選區（中山、北松山）立委補選候選人吳怡農今赴龍城、新東市場掃街接受採訪。（記者莊昭文／攝影）
民進黨台北市第三選區（中山、北松山）立委補選候選人吳怡農今赴龍城、新東市場掃街接受採訪。（記者莊昭文／攝影）

蔡總統昨拍板恢復兵役制度為1年，並宣布各項配套措施；不過中廣董事長趙少康表態反對，還說國民黨執政一定改回來。民進黨北市立委補選候選人吳怡農今受訪時說，20多年來中國從未放棄武力制台，軍事威脅波及印太安全，這時候把國防當選舉操作相當可惜，應放下黨派，對外團結一致，別做政黨對立操作。

趙少康昨在Facebook發文，堅決反對延長兵役到1年貨更久，還說中國國民黨執政一定改回來。吳怡農今赴龍城、新東市場掃街前受訪時表示，過去20多年，無論是國民黨或民進黨執政，中國與中共解放軍沒有放棄武力制台。

吳怡農指出，解放軍幾十年來不斷提升軍力，現在中國的軍事威脅已經波及到整個印太安全和穩定，許多民主國家都在做好更好的準備，共同維護和平、保護現有的生活方式，在這時候把國防當作選舉操作是相當可惜的。

吳怡農認為，身為政治人物，有義務、責任向社會大眾說清楚，讓大家知道台灣面臨的國安威脅，這時候放下黨派，要團結一致對外，必須重視國防，不要做政黨對立操作。

至於是否認同配套措施，包括研擬大專院校學生可在假期服役、銜接勞健保制度，以及提升薪資？吳怡農說，方向非常好，每位役男、家長也關心在軍中具體要負責哪些任務、受哪些訓練，昨天國防部有初步說明，社會大眾期待看見役男會做些什麼，相信國防部將來會一一報告。

國民黨 國防部 解放軍

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