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解放軍機擾台1天71架次創新高 白宮稱「挑釁」

台灣新聞組／台北27日電
國防部指出，偵獲71架次解放軍機在台灣周邊活動（逾越海峽中線並侵擾西南空域共47架次）。圖為殲16戰機。(圖：空軍司令部提供)
國防部指出，偵獲71架次解放軍機在台灣周邊活動（逾越海峽中線並侵擾西南空域共47架次）。圖為殲16戰機。(圖：空軍司令部提供)

國防部25日偵獲71架次解放軍軍機於台灣周邊活動，白宮表示，美國對於中國在台灣附近的軍事活動感到擔憂，並稱這是「挑釁」和「破壞穩定」，且有誤判及破壞區域穩定的風險。

路透報導，白宮國家安全會議（National SecurityCouncil）昨天指出：「美國會持續協助台灣維持足夠的自衛能力，以符合我們的長期承諾和我們的一個中國政策。」

中央社報導，解放軍東部戰區12月25日宣布在台灣周邊海空域操演。國防部指出，偵獲解放軍機71架次（逾越海峽中線並侵擾西南空域共47架次）、共艦七艘次，若以偵獲數計算，擾台架次創新高，也是今年最多。

國防部表示，統計自12月25日上午6時起至26日上午6時止，根據空軍公布的「台海周邊空域活動示意圖」顯示，共計47架次逾越台灣海峽中線並侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）。

47架次分別是12架次殲11戰機、6架次蘇愷30戰機、1架次彩虹4無人機、6架次殲10戰機、18架次殲16戰機、1架次運8遠干機、1架次運8反潛機、1架次空警500及1架次無偵-7無人機。

國防部 解放軍 白宮

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