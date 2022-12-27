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新聞眼／役期延長轉型徵兵 恐惡化志願役人力

記者 程嘉文
義務役再度進入戰備部隊，國防部對人力評估與安排，還有一連串問題要回答。（取材自國防部發言人臉書）
義務役再度進入戰備部隊，國防部對人力評估與安排，還有一連串問題要回答。（取材自國防部發言人臉書）

兵役改革終於塵埃落定。義務役再度進入戰備部隊，似乎困擾國軍的缺人問題可以獲得解決，但答案正好相反；國軍的志願役人力問題，將會惡化到空前的境界。國防部對人力評估與安排，還有一連串問題要回答。

國軍部隊編制員額，總計18.8萬。國防部長期無法達標，就發明一套理論，認為部隊只要維持90%人力就夠。

以此推算，國軍各單位的人力總需求，應該是16.9萬餘人。九成編現比的目標，除了2020年下半曾經一度達到，其他時間從未及格過。以國防部在立法院的答詢，最新的編現比數字只有83%。

最辛苦的野戰部隊，編現比都低於平均數，總有一些人不在其職，例如受訓、借調、長假等，實際的志願役人力，有時七成都不到，對幹部造成極沉重負擔。

國軍近年擴編新單位，岸置反艦飛彈、攻陸巡弋飛彈、無人機、電戰等單位，這些屬於高技術，就算延長兵役，大部分人力仍須由志願役擔任。

在強化後備戰力方面，陸軍新增五個新訓旅，代表多出3000人以上的常備幹部職缺。

原本不足的志願役人力，在國軍轉型徵兵以後，分母大幅增加，使編現比惡化。

義務役役期在扁政府時期，由兩年減為一年，國防部在2003年推動招募志願役士兵。隨著兵役法於2011年底修訂，義務役男服四個月軍事訓練役。2018年12月31日以後，常備單位18.8萬人全部由志願役人員組成。

一年期義務役恢復，國防部還要不要積極招募志願役士兵？國軍志願役與義務役士兵理想配比是多少？各部隊的志願役與義務役士兵比率，是否會維持相同？還是部分精銳單位盡量維持最大比率志願役，義務役集中非第一線打擊部隊？

國防部近年改善部隊管理，夜間未輪值勤務官兵，可以申請回家，未來單位中又將同時擁有志願役與義務役人員，他們的生活待遇是否一視同仁？還是依據身分不同而有區別，可能造成其中一方的不滿，軍方想過如何化解這些問題了嗎？

近年台灣社會對於影響居民生計，甚至帶來意外風險的演訓場，強力杯葛。使得國軍在演訓場地方面，呈飽和狀態。隨著義務役的到來，部隊規模擴充，場地塞車問題也勢必更加嚴重。

國軍部隊早先經過精實、精進、精粹三次精簡人力，加上志願役士兵加入，部隊不需要所有役男，這些人轉往替代役，由其他政府單位運用。軍中志願役士兵比過去比率更高，代表有更多役男擔任替代役。到目前為止，在軍方以外的所有政府機關，完全未聞相關政策討論。

國防部

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