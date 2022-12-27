台義務役延長1年2024起實施 2005年次役男適用

蔡英文總統27日召開國安高層會議，將拍板兵役延長一年方案。（記者劉學聖／攝影）

義務役延長箭在弦上，蔡英文 總統今早將召開國安高層會議，討論現行兵役制度。據了解，會中將拍板義務役延長為一年，預計影響2005年以後出生的役男。黨政高層也透露，役期延長後，義務役月薪可望加倍調整，可能從每月約6500元台幣（約212.6美元），調整為每月約2萬元台幣。

此案預定29日行政院會核定之後，送立法院查照，預計一年後實施，也就是從2024年1月，年滿18歲的役男役期將從四個月延長為一年。志願役待遇也將連動調升，但待遇調整方案，仍待最後定案。

蔡英文今天將向全民報告「強化全民國防兵力結構調整方案」，國防人士表示，這次兵力結構改革三大亮點，一是將兵力結構區分為主戰部隊、守備部隊、民防系統、後備系統四大區塊，明確防衛任務；二是導入美軍等最新模組化訓練模式，三是大幅調升義務役薪資，兼顧服役期間經濟生活。

國防人士指出，規畫中，未來由志願役組成「主戰部隊」，擔任海、空、領土安全任務；由義務役為主擔綱「守備部隊」，負責國土守備、軍事與民間重要設施防護與協力民防等任務，這也符合最新的防衛思維。

總統府發言人張惇涵表示，相關方案經國安會及國防部 歷時兩年多作業，將全民國防體系通盤檢視與調整，並研擬強化方案與配套措施。

傳出民進黨 立院黨團將把送立院的查照案改為審查案，引發在野黨立委質疑「甩鍋在野黨」；民進黨團總召柯建銘昨天表示，一切按照立法院議事程序進行，「查照案改審查案，立法院每天都在發生」。

但國民黨批評，蔡政府作為執政黨，永遠敢做不敢當，還要求在野黨一起背書，民眾黨立委也批，蔡政府此時突然這麼「尊重」民意機關，其實就是甩鍋。柯建銘說，民進黨團尊重朝野各黨的意見。

今天的國安高層會議，將有副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、內政部代理部長花敬群等與會。