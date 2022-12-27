新聞評論／國安外包美國 台人放心送子弟服役？

國防部兵役延長方案備受關注。 （本報資料照片）

蔡總統27日將拍板延長兵役案，民進黨 總召柯建銘暗示，本案將由立院「查照案」變為「審查案」；亦即，要拖在野黨下水。美國稍早一再催促台灣延長役期，蔡政府唯恐影響選情遲未宣布；但選後民進黨將延役視為敗選主因，導致府方一拖再拖。延長兵役屬於三軍統帥的決策權，若要改由立院審查，相當荒謬。尤其，社會普遍質疑蔡總統執行的是美國旨意，對國防自主已失去信心。

兵役延長為一年，原本由政府頒布行政命令即可實施；所以，國防部 長邱國正日前才會說「年底前就會公告」。誰料，此案一拖，繞進國安會議一圈，竟要把送立院「查照」改為「審查」。其潛台詞，不是蔡英文變謙虛了，而是她要把燙手方案丟出來，讓在野黨一起燙傷。這是民進黨的慣技，除了破壞體制，也極不負責，更居心叵測。

近兩年，美國干預國安政策日漸直接。台方軍購清單，多次遭到拒絕或延宕，美方藉此主導台建軍轉為不對稱作戰。美國最近更透過國會立法，擴張台方採購額度並主導軍售項目，蔡政府愈發難以抗拒美方推銷的武器，或拖延擴軍。此外，美方更安排官員明年藉學人計畫進入台政府部門「交流」，此舉也被解讀為「監軍」。

台積電被迫擴大赴美設廠規模，先進製程也提前推進至三奈米，已引起國人憂慮護國神山被掏空。如今，美方又主導兵役延長及增加對台融資 軍購，在在讓人感到美國的手不斷伸進台灣，推升戰備，甚至把台灣變成其美中角力的馬前卒。諷刺的是，蔡政府還自詡這是美國「挺台」。

台方除接受不對稱作戰構想外，拜登政府還要求落實全民皆兵，加強後備戰力，並陸續派前參謀首長聯席會議主席穆倫、前國防部長艾思博先後來台，敦促台灣恢復徵兵並延長役期至少一年。蔡政府還特別砸1000多億元台幣採購波音客機，以交換美國的《國防授權法案》，由美方提供台灣五年100億美元無償軍援。豈料，美撥款委員會最後只通過明年20億美元一般軍事貸款給台灣，台方還得支付高息。民主、共和兩黨都有議員反對贈款給「富有的台灣」，其中之一，竟是取得波音訂單的葛理漢議員。

根據美國媒體的分析，美方取消無償軍援，可能與美中關係暫時和緩有關。但也不能排除，美方保留無償軍援作為籌碼，促使台灣持續配合提升軍力。無論如何，美國重新安排對台軍售並結合融資，加上要求擴充兵力指導作戰，台國防部決策勢將失去獨立和自主。

更值得注意的是，國防授權法通過「台灣學人計畫」，將派遣國安及經貿官員駐台。表面上看，這項計畫是為增進美台軍事安全與經濟政策協調；但一個國家的行政及立法部門可以任意讓外國官員進駐，這是聞所未聞的事，台灣在美國監軍下如何維持主權獨立？難道台灣已淪為美國的託管國？蔡政府在要求立法院「審查」兵役延長案，也必須把此案攤開來，供公眾檢視。

美國拆分台灣矽盾，重新部署台建軍計畫，難道還要派官員親臨監督執行？美方對台的支持，人們自能感受，也知感謝。然而，有些微妙的改造是在黑箱中進行，台灣民眾看不清執政者要把國家帶往何處，當然心存疑慮。拜習會後，白宮積極與中國對話，卻逼著台灣延長兵役、強化台灣防禦能力，這是降低其地緣政治風險的兩手策略。問題是，蔡政府自甘成為大國對衝兵凶的工具，滿腹政治盤算，國人怎麼會放心把子弟交給這樣的政府？（轉載自聯合報社論）