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台商春節包機？陸委會：返台不如預期

記者廖士鋒／台北27日電
陸委會主委邱太三26日在立法院指出，現在大陸返台航班訂位約三到六成，仍有空位。 （記者林伯東／攝影）
陸委會主委邱太三26日在立法院指出，現在大陸返台航班訂位約三到六成，仍有空位。 （記者林伯東／攝影）

小三通「中轉」問題引起朝野爭論，針對立委提出包機建議，陸委會主委邱太三昨日在立法院透露，「台商確實有需要」，但現在大陸返台航班訂位約三到六成，仍有空位。

該數據顯示台商返台的情況可能不如預期。

衛福部則指出，從大陸入境台灣的染疫人數，最近兩周較先前增加一倍，從每周十例增至20例。

大陸放寬防疫，但兩岸航班數量並未放寬，出現「年前有返台航班，年後沒有返陸航班」問題，立委質疑是否為台灣刻意阻擋返陸航班，影響台商回台意願，邱太三表示，陸方擔憂春運造成疫情變化，連帶影響後續規劃。

邱太三昨天出席立院內政委員會，就小三通議題進行專題報告並備詢。他表示，目前除了小三通金馬專案，在大陸的民眾仍可透過北京、上海、廈門與成都等四個航點航班返台，而據交通部資料，今年12月與明年1月，四航點雙向載客達每周29航班，「目前除了特定幾日的訂位較滿，大多數的返台航班訂位約三到六成」。

多位立委關切此次未開放台商中轉，邱太三稱，這是三年來金馬第一次在疫情第一線，「專案」作為未來復航起點，如果出差錯，後面會更難恢復。

立委鄭天財建議先開放台生專機返台，邱太三批評構想「沒有同理心」，若遇到氣候不好，還要滯留（金馬），又反問「同情一下金門馬祖人好不好？」

對於中轉者持PCR陰性的建議，中央流行疫情指揮官王必勝說，現在大陸港埠並無檢查PCR報告，且隨著疫情蔓延，PCR報告取得會非常困難，「更擔心的是還不知道的病毒株，因為大規模感染會產生很多變異」。

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