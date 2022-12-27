祖父爭孫撫養權：兩岸關係惡化 冤的是百姓

八歲男童今天將被帶離台灣，祖父談到訴訟過程，忍不住抱怨兩岸關係惡化，稱兒子在大陸被家暴 ，台灣法院卻不肯發公文調取，他們在大陸聘請律師或託人找關係，也都無法取得。「台灣不肯查，大陸不給查，政府不解決兩岸問題，叫老百姓吃虧，我們冤不冤？」

男童祖父說，兒子婚後曾遭家暴，他們最擔心的就是對方個性問題，無法消除孫子恐遭家暴疑慮。

他表示，兒子當年家暴筆錄做了兩小時，曾請了兩個大陸律師，向當地派出所調閱當初筆錄都被打回票；拿驗傷醫療文件去公證處，對方一看是兩岸間司法案件，直接回絕「不敢做」，指台灣的東西太敏感。

他們甚至拜託大陸高官出面，派出所仍說「台灣人不行」，並說當時的家暴只是「糾紛」。

他抱怨兩岸司法互助有問題，政府不解決，老百姓吃虧。因為大陸法律規定，一定要拿到台灣法院公文，才能調取訴訟相關資料，現在對方否認家暴，兒子又已死無對證。

他感嘆，兩岸婚姻衍生出的問題，絕對不是只有他們遇到，很多人沒辦法把官司打到底，只能算了，也奈何不了，只有他們兩個老人家覺得太冤了，才堅持到現在。