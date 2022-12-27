陸籍母跨海爭子 台爺奶敗訴：法院未聽取男童意願

一名八歲男童生父與陸籍生母離婚後，父親身亡，祖父母帶他回台養育；男童母親已再婚，二年前來台爭子，祖父母認為兒子在陸曾遭家暴 ，擔心孫子赴陸遭虐，但爭撫養權官司一路敗訴。男童母親已向法院聲請強制執行，預計今天帶男童回大陸。

男童祖父母委任律師認為，歷審法院僅憑家事調查官「視訊」調查報告，未聽取男童的意願，也沒有指派程序監理人，不符合憲法法庭最新見解；已向憲法法庭請求裁判憲法審查，並緊急在12月21日聲請暫時處分，請求未確定孩童意願之前，暫時讓男童留在台灣。

律師指出，台灣家事事件法規定孩童滿七歲有程序能力，應確認小孩意願，憲法法庭憲判字第八號判決也明確指出須讓孩童陳述意見，但本案歷審法院皆未問過男童意願。

男童是2014年父親前往大陸讀書時與生母所生。據祖父母表示，婚後隔年兒子便發現另一半性格易怒，多次對他暴力相向，兩人2016年在大陸法院協議離婚，對方主動放棄小孩監護權。

事後他們將孫子帶回台同住，小孩原固定到大陸與母親會面，2019年兒子在大陸意外過世，不久疫情 爆發，加上雙方關係惡化，漸少聯繫。

2019年，祖父母向家事法院聲請停止男童母親親權，對方請律師跨海打官司，祖父母提出大陸報案單等證據，但歷審法院都認為無法證明生母有對男童家暴可能，且根據家事調查官報告，母子互動自然愉悅，認定母親無疏於保護、照顧，或濫用對於子女權利情事，沒有停止親權必要，裁定交付母親帶回大陸。

男童母親否認家暴指控，指前公婆百般阻撓探視小孩，她向大陸法院聲請強制執行，到台灣想探視兒子仍被刁難，連前夫身亡訊息她也被隱瞞。她認為前公婆年事已高，體力和健康不如她，不適任監護人。

她也主張男童在大陸生活時間比台灣長，沒有適應問題，且已擬定詳盡教養計畫，和醫院討論孩子早療方針，現任丈夫也疼愛男童，願一同扶養。