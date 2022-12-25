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賴清德：若無威脅 更盼和平保台

記者王昭月／高雄25日電
副總統賴清德競選民進黨主席，「向黨員報告」座談會24日在高雄登場，賴清德承諾當上黨主席會擦亮民進黨兩大招牌。(記者劉學聖／攝影)
副總統賴清德競選民進黨主席，「向黨員報告」座談會24日在高雄登場，賴清德承諾當上黨主席會擦亮民進黨兩大招牌。(記者劉學聖／攝影)

副總統賴清德第四場「向黨員報告」昨在高雄舉辦。他以「拚經濟、顧民生、強國防、保和平」定調民進黨新使命。他更指，平安夜不只是追求個人平安，而是面對威權威脅時，「抗中保台」是否具體落實，若沒威權國家侵略台灣，我們希望和平相處，「和平保台」。

媒體追問台南市議長選舉爆發黨內宮廷大戲的看法，賴清德則未做出任何回應。

昨天代理主席陳其邁、高市九名立委、十多名黨籍議員及數百名黨員出席，也有支持者從台南到場。許多黨員抨擊同黨立委高嘉瑜、何志偉及北市議員王世堅對外的不當發言，是長他人志氣，應祭黨紀處分。

陳其邁說，不反省就沒下次的選舉，民進黨不能因一次失敗就停滯，台灣的安全攸關東亞印太地區的和平，下任黨主席必須帶領、團結台灣，責任很重。賴清德也隨即回應陳其邁的「和平說」，他指平安夜不是追求個人平安，而是關心民進黨挫敗後如何平安度過難關，且當台灣面臨威權威脅時，可平安守護這塊土地，確保印太地區和平安全。

支持者提問，此次民進黨選戰主軸為抗中保台，是否真有確實執行？賴清德回應，社會對「抗中保台」當然有很大的檢討，美國說應該反共，民主陣營照理應反對威權主義，而台灣人民是熱愛和平的國家，不會侵略他人，倘若無任一威權國家侵略台灣，其實我們希望能夠和平相處，「和平保台」。

賴清德 民進黨

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