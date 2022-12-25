美國國會通過撥款法供台軍貸 陸方不滿稱挑釁

美國總統拜登 23日簽署「2023財年國防授權法（NDAA）」，支持對台灣和烏克蘭的軍事援助預算 。同一天，美國國會通過綜合撥款法，授權法中建議對台灣未來五年100億美元的無償軍援未被納入，僅保留授權法中2023財年提供20億美元貸款 的部分。拜登已表示會簽署撥款法。國防授權法生效後，還需要撥款法案才能使預算到位。

大陸外交部、國台辦紛表反對和強烈不滿，指該法案是「對中方的嚴重政治挑釁」，要求美方不得實施該法案中的「涉華條款」，並稱中方將採取有力措施，捍衛自身主權安全發展利益。

國防授權法要求行政部門強化與台灣的軍事合作和培訓，授權美國總統為台灣打造區域應變軍備庫，並賦予台灣和北約（NATO）南翼與東南翼國家、特定主要非北約盟國及菲律賓的同等待遇，能優先取得美國超額防禦物資。

華爾街日報報導，國會鷹派議員與台灣政府希望獲得贈款而非貸款；但參院撥款小組副主席、曾訪台強力促銷波音787客機的共和黨參議員葛理漢表示，對台貸款比贈款更合理：「它們是個很富裕的國家」。

台國防部表示，針對美國國會以授權及撥款等大型法案，建議法源依據及多元政策工具，展現對台美關係及強化台灣安全的高度重視，敬表誠摯感謝。外交部指出，美國國會不斷以創意性方式，為台美在各項領域的夥伴關係提供法源依據及多元的政策工具，並展現對台美關係及強化台灣安全的高度重視，外交部表達誠摯感謝。

此外，撥款法案在美國在台協會（AIT）預算下編列經費建立「台灣學人計畫」，提供包含聯邦政府官員等符合資格的美國公民赴台灣交流兩年。

法案也保留2022財年支出法案內友台條文，禁止美國行政部門花錢製作、採購或展示任何「不正確標示」台灣領土與社經體制的地圖。

大陸外交部昨以發言人名義發出新聞稿稱，該案「干涉中國內政，攻擊抹黑中國共產黨，是對中方的嚴重政治挑釁」。同時，該案還包含大量涉台條款，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定。大陸外交部發言人稱，中方已向美方提出嚴正交涉，「美方應立即停止搞『以台制華』」。

大陸國防部發言人譚克非指出，美方作法嚴重危害台海地區和平穩定，推高中美軍事對抗風險，中共解放軍將一如既往嚴陣以待。