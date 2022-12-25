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中華民國最後一位飛虎隊員陳炳靖 病逝香港 享壽105歲

記者廖士鋒／台北25日電
飛虎隊隊員陳炳靖近日於香港病逝，圖為他1943年7月13日駕機出擊照片。（取材自「集美大學」微信公眾號）
飛虎隊隊員陳炳靖近日於香港病逝，圖為他1943年7月13日駕機出擊照片。（取材自「集美大學」微信公眾號）

抗戰時期重要的對日作戰空軍力量「飛虎隊」，近日驚傳最後一位中華民國空軍隊員陳炳靖，因染疫於香港病逝，享壽105歲。至此，24位參加飛虎隊的中華民國飛行員已全數走入歷史。

據廈門日報24日消息，位於廈門的集美大學香港校友會校友當日證實此消息。陳炳靖1918年出生於莆田，他的哥哥從廈大畢業後在集美中學教書，1933年，初中畢業的陳炳靖報考集美高級水產航海學校。報導指出，當年水產航海學校只錄取18人，最後僅有10人畢業，其中之一就是陳炳靖。有資料顯示，他還是第一名。

刺激陳炳靖從海洋轉投空中的，是他1937年在上海親眼目睹日軍轟炸下慘死的孩子，於是他報考杭州筧橋空軍軍官學校第12期。在2000多人報名中，最終只有290多人錄取，但因為裝備缺乏，1939年畢業後，他才到雲南昆明空軍軍官學校第12期戰鬥機科學習。

1942年，陳炳靖等第12期同學第一批49人被送往美國亞利桑那州美國陸軍航空隊飛行學校接受飛行訓練，1942年12月返中。25歲的陳炳靖1943年被分至第14航空隊23大隊75中隊，成為一名準尉飛行員，第14航空隊23大隊被認為是名副其實的「飛虎隊」組成單位。與他一起調到第14航空隊的中國空軍有24人，到了2015年，僅剩他在世。

而他1943年10月執行飛行任務時，駕駛P-40戰鬥機從昆明巫家壩起飛，前往越南海防轟炸日本船隊和倉庫，與日軍零式戰鬥機激戰、擊落一架飛機後墜機，旋遭日軍俘虜，作為戰俘被抓到南京長達21個月。

他曾在2018年集美大學百年校慶時回憶道，「日本人對中國戰俘的殘忍程度難以想像，獄卒會在深夜將我們吊在木柱上施刑」。直到1945年8月日本戰敗後，陳炳靖被釋放出獄，他稱當時日軍少佐雙手托舉陳炳靖入獄時被換下的沾滿血跡的飛行夾克，向他90度鞠躬，把夾克送上。

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