500人抗議「還我小三通」 批行政院做半套 提中轉解方

民間團體舉辦還我小三通遊行，沿途高喊「還我小三通 我要回家」。（記者葉信菉／攝影）

行政院日前拍板小三通重啟，卻僅限金馬鄉親與陸配，不包含在陸台商、台生，遭批評是「做半套」。民間團體昨舉辦「還我小三通」遊行 抗議，500名台商及家屬等民眾表達不滿，並提出多項中轉解方，盼政府接納。陸委會回應，小三通復航須行穩才能致遠，並有完整配套，才是政府負責任作法。

本報系聯合照報導，遊行主辦人之一、連江縣前立委曹爾忠指出，小三通復航「一延再延」，且公布的專案是限戶籍在金馬地區人民與陸配，而僅是金馬兩地一共3000多位陸配，但陸配在台灣則有40多萬人。他痛批民進黨政府「協助國人春節團聚」是空話，質疑難道台商不是國人？台生不是國人？新住民不是國人？

昨有多名國民黨立委到場聲援，連江縣立委陳雪生指出，這次金門馬祖小三通只做半套，蔡政府以目前醫療能量問題來阻止，但若以疫情 醫療量能來看，世界各國入境台灣數百萬人，大陸進來不到了2萬人。

金門縣立委陳玉珍提到，有看到福建台商協會提出很好的方法，入境前可做48小時核酸檢測 ，檢附陰性證明入境，「這樣可以讓百姓有便宜經濟的返鄉方式，可避免有相關醫療量能問題」。