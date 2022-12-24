台學者：2024前美中「和緩」 唯兩引爆點在台

美中強權角力，長期對峙戰略不會改變。（美聯社）

中共20大 結束後，中共對外關係變化仍為學界關注與討論。政大東亞所名譽教授邱坤玄昨在「中共20大後之中國政經情勢與對外關係」研討會中表示，如從結構的角度來看待中美關係，他認為中美在戰略上長期對峙不會消失，美中雙方在明年到2024選舉前，都在爭取「和緩」機會，但唯一可能的引爆點在台灣，這端賴兩點：一是美國新任眾議院長是否訪台，另一則是美國國會會否邀蔡英文總統赴美演講，這兩件事可能會在台海上造成一些紛擾，值得注意。

邱坤玄說，對美來說，美中長期對峙戰略不會改變，美國會用盡一切手段阻止中國大陸取代美國成為霸權。但戰術上可以調整，從拜登 先前提及「未看到中共短期內攻打台灣可能性」可知，美國在美中關係戰術整體走向「和緩」。

於中共而言，邱坤玄認為，20大後中共的中心任務是強調中國式現代化與實現中華民族偉大復興，包括共同富裕、和平發展等內涵，不論對外關係還是對台關係，估計未來五年方向會是爭取最大努力達到和平。

至於美國推出台灣政策法對台灣會否有影響？邱坤玄指出，定義美台關係的「台灣關係法」已43年，中間一字未改，代表雙方交往的法源足夠。此外，兩個引爆中美衝突的引信：一是駐美代表處改為台灣，另一是美國在台協會處長任命要參議院同意等具高度政治意涵動作。這兩項內容不存在於2022年台灣政策法中，因此殺傷力低一點。