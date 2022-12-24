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批小三通做半套 馬英九：應全面復航 政院：視陸疫情評估

台灣新聞組／台北24日電
小三通受疫情影響停航兩年多，行政院會22日通過「金馬地區民眾春節交通專案」，但只允許金馬地區民眾及陸配循小三通返鄉。圖為金門水頭碼頭現今冷清的模樣。（記者蔡家蓁／攝影）
小三通受疫情影響停航兩年多，行政院會22日通過「金馬地區民眾春節交通專案」，但只允許金馬地區民眾及陸配循小三通返鄉。圖為金門水頭碼頭現今冷清的模樣。（記者蔡家蓁／攝影）

行政院22日通過「小三通」復航專案，對象為金馬地區民眾、陸配，但不包含台商中轉，被批「做一半」，前總統馬英九昨天呼籲小三通應全面復航，行政院晚間透過媒體群組指出，從國際媒體可看出中國疫情面臨極大挑戰，小三通將採漸進開放模式，未來再就中國疫情發展狀況，做進一步評估。

中央社報導，兩岸金廈小三通客運航線自2020年2月10日起，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停航至今，行政院會前天通過「金馬地區民眾春節交通專案」，分階段復航，首波開放以金馬地區民眾、陸配優先，實施期間自明年1月7日至2月6日止。

馬英九昨天呼籲政府乾脆一點，全面復航，因為對很多台胞、台商來講，真的是很不方便。

對於馬英九說法，行政院發言人羅秉成昨天晚間透過媒體群組表示，無論從國際媒體或是網路上的訊息，都能看到中國疫情面臨極大挑戰，連美國國務卿布林肯都呼籲中國政府應分享真實的疫情狀況。

羅秉成說，行政院長蘇貞昌日前指示盡力協助金馬地區民眾回國過年，也請中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝前往外島盤點醫療量能。

他說，最後經各部會評估中國疫情、外島防疫量能及國內疫情等情狀，以及顧及金馬地區民眾返鄉過節的需求，並尊重金馬地區地方首長意見，決定以漸進開放模式，第一階段先開放金馬民眾及陸配以小三通模式返台，未來會就中國疫情發展狀況，再做進一步評估。

羅秉成表示，基於保護民眾健康安全，維護外島的醫療體系量能，政府的每一步，都必須考量大多數民眾的權益。

台北中國時報報導，台商爭取了三年，終於等來只做「半套」的小三通，適用對象僅限金馬民眾和陸配，政府甚至安慰台商，說還有不少返台機位，民眾可多加利用。廈門台商協會前會長吳家瑩透露，今年2月初農曆春節在廈門過年，邀請三位台生一同圍爐。席間，台生與在台灣的父母視訊，因為疫情已兩年多沒回家，有人說著說著就忍不住落淚，讓他覺得十分不忍。痛批民進黨政府官員簡直是現代版的晉惠帝「何不食肉糜」。

吳家瑩表示，兩岸直航機票現在價格昂貴，過年期間的兩岸機票漲到平時的三至四倍，例如廈門往返台灣的機票目前將近1萬4000元人民幣（約2003美元），相當於6萬1000多台幣，而之前不過是3000至4000元人民幣；如果四口之家要返鄉過年，往返兩岸光機票就要24萬多台幣，「台商老闆有錢不在乎，但台幹、台青、台生可負擔不起。官員勸大家可搭飛機返台，真的是不食人間煙火。」

疫情 馬英九 布林肯 國務卿 防疫

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