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小三通設限 陸委會：疫情風險高 國台辦：應念同胞福祉

北京特派記者陳政錄、記者廖士鋒、彭宣雅／台北24日電
福建11個台商協會22日聯袂發出聲明，呼籲政府讓所有在大陸的台灣民眾都能經小三通回家過年。圖為供金廈小三通客運使用的廈門五通碼頭。（記者陳政錄／攝影）
福建11個台商協會22日聯袂發出聲明，呼籲政府讓所有在大陸的台灣民眾都能經小三通回家過年。圖為供金廈小三通客運使用的廈門五通碼頭。（記者陳政錄／攝影）

行政院通過的「小三通」復航專案不包含台商中轉，引起台商反彈。國台辦發言人朱鳳蓮昨對此表示，陸方注意到有關報導，「希望民進黨當局以同胞福祉為念，徹底取消自身單方面設定的障礙」，透過既有聯繫管道，恢復「小三通」正常通航。

陸委會昨強調，「小三通」復航專案是在兼顧防疫及返鄉便利的平衡考量下提出，對外界曲解政府政策立意與惡評感到遺憾。

陸委會指出，大陸自放棄動態清零政策後，疫情急速升溫，專家預測疫情將在春節前後達到高峰，並因其病毒株與台灣不同，有將疫情外溢風險，各國對此十分警覺。「金馬地區民眾春節交通專案」未能讓在陸國人經「小三通」中轉回台，實因疫情擴散風險太高。

陸委會解釋稱，「小三通中轉回台」是先搭船到金門、馬祖的小三通港口出關後，再搭車轉赴金門尚義、馬祖機場搭機回台，與在機場直接轉機返台不同。從大陸經小三通抵金門後，返台航班未必能馬上銜接，民眾可能會因買伴手禮、探訪親友等停留。此外春節期間，若因氣候變化或機械等其他因素，致使返台飛機無法起飛，擬回台民眾將滯留金門。

陸委會指出，金馬的醫療量能有限，只各有一家醫院。若大量民眾滯留，將對當地醫療造成衝擊，更排擠金馬民眾就醫的權利與機會。金馬地方政府及普遍民意都希望在疫情可控下，優先便利金馬鄉親及人道考量為先，不要開放中轉，以免疫情升溫，無法負擔。

朱鳳蓮再度強調，恢復福建沿海與金門、馬祖地區的直接往來，大陸方面沒有任何障礙。她指出，春節在即，廣大台胞往返兩岸需求大增，大陸方面願採取優化措施，盡最大努力透過各種管道保障兩岸同胞往來需求。

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