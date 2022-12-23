蘇貞昌：不讓疫情有破口 未來會循序開放小三通

小三通將上路，陸委會主委邱太三（左）、衛福部次長王必勝（右） 22日在行政院會後記者會說明。（記者侯永全／攝影）

行政院昨拍板小三通分階段復航，首波開放以金馬地區民眾優先，對於外界認為「做一半」，行政院長蘇貞昌昨天受訪說，離島的醫療量能確實非常薄弱，他已交代相關部會，一方面要讓金馬民眾好好回家團圓；一方面也要做充足準備，不能讓疫情 有任何破口，未來若順利成功，還可以進一步、一步步地開放。

總統府發言人張惇涵也表示，後續仍將視疫情發展及整體情勢評估，循序漸進恢復小三通，並期盼透過此次春節專案，作為疫後兩岸人民之間健康有序交流的起點。

有台商建議政府思考恢復開通廈門與台中、基隆等港口海運客運直航，紓解台商返台過年的需求。陸委會主委邱太三表示，大陸疫情嚴峻，而小三通是船運，搭乘者非直接抵達機場，返台班機不一定銜接得上，可能讓有症狀甚至確診者在金門地區停留，為避免金馬地區民眾承擔疫情風險及兼顧醫療量能，因此未開放中轉。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，本於人道，應該將台商列入小三通開放的行列。台灣民眾疫苗 加上自然感染，社區保護力約有六成，就算台商回台，對醫療量能也不至於有太大的影響。若政府有疑慮，趁現在離年節還有段時間，可參考德國 透過非政府管道送疫苗給當地國人接種，這些人染疫後歸國的風險就不會太大。至於開放廈門往台灣本島船班，陳秀熙表示，「何不採包機直飛松山、高雄？」