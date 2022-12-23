技術理由阻擋 小三通「做半套」又見政治算計

兩岸金廈小三通客運航線受疫情影響停航兩年多，過去熱鬧的水頭碼頭，船席上的船都已停泊多時。（記者蔡家蓁／攝影）

小三通將以專案方式復航，當總統府喊出「盼為兩岸人民之間健康有序交流的起點」時，官方技術性理由阻擋，挨轟「做半套」。實際上，整起事件看見的不只是陸委會與衛福部技術性推辭，更再次看見蔡政府重演選前硬生生剝奪確診者的投票 權，以擔憂疫情 包裝政治盤算的算計。

新冠疫情爆發三年來，兩岸只剩四城市、五航點，來回機票需求早已倍增，架次少、成本高，台商、台胞、台生往返大陸，有人要坐1000公里車程，才有機場返台，連探親、看病、奔喪都難。面對春節將至，大陸新冠疫情升溫，台商聲聲期盼小三通復航。

日前多名金馬離島民代與新當選的首長，為此特別跨海與福建台辦人員會談，得到「樂見探親專船在春節啟動」答覆，顯示對岸願意配合。但在島內，先是行政院長蘇貞昌稱大陸疫情嚴峻，開放小三通可能造成對岸民眾「來台搶藥」造成新的破口，又幾度以大陸疫情升溫作為藉口。

歷經波折，行政院22日宣布小三通復航，首波開放卻只有金馬地區民眾，未包含台商中轉，引來在陸台商、台生、台胞反彈。官方理由是「返台班機不一定接得上，擔心確診者停留，造成金馬醫療量能負擔」。

實際上，這次小三通是採專案開設，只有1月7日至2月6日，採專案開設可控管數量，過去小三通每年百萬人次，最大宗除了陸客、就是台商；但歷經疫情封鎖，目前金門常住人口6萬人，就算過年期間透過小三通往返，人數也有限，對金馬防疫 能量幾乎沒有影響。

不過，從「搶藥」事件，到近來國安會秘書長顧立雄稱小三通「絕不會拖過春節」，蘇貞昌卻語帶保留說「要兼顧外島醫療量能和注意對岸疫情變化」，顯然在決策圈內仍有兩套不同見解，也在最後關頭勢必有所取捨，小三通「做半套」原因也昭然若揭。

民進黨內才在檢討敗選因素，如今小三通為德不卒的做法，也難保「小明的故事」不會再次發酵。