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爭取全面開放 「還我小三通」大遊行照常舉行

記者蔡家蓁、鄭媁／台北23日電
行政院會22日通過「金馬地區民眾春節交通專案」，於春節前後兩周實施，限金馬地區民眾及陸配；陸委會主委邱太三表示，考量金馬地區防疫風險及醫療量能，並未開放台商中轉。（記者侯永全／攝影）
行政院會22日通過「金馬地區民眾春節交通專案」，於春節前後兩周實施，限金馬地區民眾及陸配；陸委會主委邱太三表示，考量金馬地區防疫風險及醫療量能，並未開放台商中轉。（記者侯永全／攝影）

行政院宣布重啟小三通，金馬兩地民眾先行，暫不開放台商。昨不少陸配開心表示，睽違家人已三年，終於可回家團圓，真的很激動，在地民眾也贊成陸配可回去探親，支持分階段開放，憂心大陸疫情未歇，若全面開放將會很恐怖。將在本周六發起「還我小三通」大遊行的金馬前立委陳清寶、曹爾忠表示，難以接受此作法，強調爭取的是全面開放的小三通，不是這種「做半套」、「切香腸」式的小三通，因此遊行會堅持辦到底。

曹爾忠痛批，蘇貞昌院長前幾天說「已裁示幫助國人團聚」，但小三通復航卻僅開放金馬民眾，「難道國人就只有我們的金馬民眾？沒有台商？沒有2300萬的同胞？國人應是2300萬同胞」，周六當天遊行將會從中正紀念堂出發，到立院群賢樓門口抗議，再到行政院遞交陳情書，也邀請藍營一起參與。

金門立委陳玉珍說，「先求有，再求好」，先讓金門鄉親跟陸配及在大陸求學就業的金馬鄉親可回鄉，再來繼續爭取台商權益，最終讓小三通完全復航。

行政院宣布小三通專案重啟，至於未來常態化復航的標準如何訂定，陸委會主委邱太三表示，台灣與大陸都會觀察春節人流大量移動後疫情的發展，雙方都會滾動檢討；不只考慮疫情，也要考量雙方風險與防疫量能。

衛福部次長王必勝表示，春節專案之後是否繼續推動小三通，防疫是考慮因素之一，只是大陸各項數據不透明，官方公布數字與台灣掌握狀況有極大落差，難以透過數據推斷。王必勝說，未來將從境外移入個案適當做PCR抽樣，間接觀察大陸入境的確診率，作為側面觀察的參考依據。

目前兩岸直航航點僅有北京、上海浦東機場、成都和廈門，政府未來何時會進一步啟動春節包機、增加兩岸直航航點，也引起關注；邱太三指出，台商反應希望增加深圳、廣州直航點，但大陸疫情管控，各地層層加碼，導致航空公司也會考慮搭乘量能；是否進一步擴增直航航點，兩岸都還在試探中。

疫情 遊行 防疫

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