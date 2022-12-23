新聞眼／限購令又來了 民不囤貨才怪

疫情以來陸續爆發口罩、快篩排隊搶購潮。(本報資料照片)

新冠疫情 超過二年，指揮中心常提「超前部署」，掌握物資，讓國內防疫 資源無虞，但從口罩 到快篩，都發生在政府喊出夠用別搶，沒多久就採「限購」策略，口罩之亂、快篩之亂等一次次發生，民眾對政府習慣性轉彎，早就認知得「自保」才是明知之舉。

此次，蘇揆帶頭喊「中國人將搶藥」，又挑起台灣民眾「自保神經」，如驚弓之鳥急搶普拿疼，讓原本就缺的藥更缺，但與普拿疼同成分的退燒藥幾乎少人買，看來誰才是藥品推銷員？

中國大陸疫情爆發後，大陸境內買不到退燒藥，黃牛藥漫天喊價。指揮中心指揮官王必勝12日赴金門評估小三通復航與否，隔天蘇貞昌立刻嘲諷中國大陸疫情，又稱開放小三通恐讓中國人來台灣搶藥。衛福部長薛瑞元更是上行下效，說是國人會蒐購藥品寄到中國大陸。

執政黨擅長操作兩岸對立，從不曾反省自身防疫謬誤。民眾對疫情的恐慌多源自執政者不信任，從疫情爆發的戰備物資口罩開始，口口聲聲說口罩量充足，初期一周卻只能買二片口罩，有人怕下次買不到，一片直接用一周。

本土疫情爆發後，便宣傳Omicron皆輕症無症狀，但先前堅持不開放，與大陸如出一轍，疫情走入自主應變期，家用快篩更一劑難求。

無論是口罩、快篩，如今再到退燒藥，指揮中心SOP都是先告訴國人夠用，再來強制人民不得購買，最後祭出實名制，經歷多次摔跤經驗，有心人早已開始囤貨，最後受苦多是選擇相信政府的人民，政府這次不斷拿「普拿疼」缺貨恫嚇，到底是要圖得什麼利？