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蘇貞昌指中國將搶藥 台擬管制購買退燒藥

台灣新聞組／綜合23日電
衛福部盼藥局「勸說」民眾限購藥品，已有藥局貼出限量公告。（記者蘇健忠／攝影）
衛福部盼藥局「勸說」民眾限購藥品，已有藥局貼出限量公告。（記者蘇健忠／攝影）

中國大陸疫情爆發連帶影響台灣退燒藥市場，行政院長蘇貞昌13日先喊出大陸疫情爆發將來台搶藥，衛福部長薛瑞元卻說，雖有搶藥寄中國大陸現象，但未影響國內使用，毋須調查，但19日後說法卻連日轉彎，請藥局規勸民眾限量買藥，昨又拋出首波擬管制「含乙醯氨酚藥品」，指揮中心更指出不排除以「暫時性實名制」方式販售。

指揮官王必勝12日視察金門評估小三通後，蘇貞昌隔天立即拋出，國門若輕易開放，疫情恐有破口，更擔心大陸人搶藥。薛瑞元立即附和，憂心類似搶藥蒐購寄對岸。但後續卻是拿出國內統計數據，退燒藥主成分「乙醯氨酚」庫存量還有10.6個月，且替代藥品多。

不過政府帶頭強化「中國人在搶藥」，反而掀起民眾自保心態。開業藥師沈采穎表示，近期買含乙醯氨酚藥品約一成寄國外，其餘都是擔心後續無法買藥先囤著當常備用藥，現在都先把退燒藥放櫃台內，民眾問才賣。

「普拿疼系列藥品都缺貨，且缺好一陣子，今年疫情高峰後就缺」，台南市藥師公會理事長吳振名說，普拿疼缺藥與中國大陸疫情無關，普拿疼都是由藥商配貨，即使有人想大量採購，跑很多藥局也不易買到，與普拿疼同成分的藥還很多，台灣民眾購買是沒問題。

不過，郵局台南分局反映，近期郵寄量確有增加，不少人寄藥品給對岸親人，但不致爆量。近期熱門郵寄藥品還有清冠一號。台南曾姓男子表示，中國大陸疫情嚴重，他曾帶不少退燒藥與清冠一號入境，即使已查妥相關規定還是被沒收，他說，中國對藥品通關管制相當嚴苛，除非有台灣醫師開立處方箋，否則容易被沒收。

王必勝表示，因應中國疫情升溫，澳洲、南韓、日本也掀起搶購退燒藥情形，目前與藥師公會合作，若退燒藥蒐購情況嚴重，將會採管制措施，用暫時性實名制管制。薛瑞元則說，首波應會管制乙醯氨酚，下一波為布洛芬。

藥師沈采穎則表示，政府若要施行「乙醯氨酚」限購令，後續又要採取乙醯氨酚實名制，實在「太可笑了」，指示用藥該怎麼集中由政府配發？政府應確保20張乙醯氨酚原料藥的藥證中，16張源自中國大陸的貨源供貨無虞，而不是推動實名制。

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