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行政院宣布重啟小三通 陸配與金門民眾獲悉激動開心

記者蔡家蓁／金門22日電
行政院宣布金廈小三通將在過年前重啟，老家在桂林的陸配黃敏玲表示，聽到可以回家過年，相當開心激動。(記者蔡家蓁／攝影)
行政院宣布金廈小三通將在過年前重啟，老家在桂林的陸配黃敏玲表示，聽到可以回家過年，相當開心激動。(記者蔡家蓁／攝影)

行政院在今天宣布重啟小三通，金馬兩地民眾先行，採專案申請，不開放台商中轉。對此，不少陸配都表示，睽違三年，終於可以回家看看家人，真的很激動、開心；在地民眾也對政策表示認同，贊成陸配可以回去探親，看看家鄉父母，這人之常情，支持分階段開放，憂心全面開放將「會很恐怖」。

行政院今天宣布階段性重啟小三通一事，一早就在金門引起熱議，金門立委陳玉珍表示，雖然跟她的期待還是有差距，但「先求有，再求好」，先讓在金門的鄉親跟陸配，以及在大陸各地求學、就業的金馬鄉親，今年可以透過小三通回鄉團圓，讓金門鄉親的需求先得到滿足，再來繼續爭取台商權益，最終讓小三通完全復航。

在金門開花店的陸配崔芠綾也說，已經3年沒回家鄉，相當掛念80多歲的媽媽，一直都希望可以回去看看，今天聽到重啟小三通的消息，真的很開心，終於有機會回去看看家人；她也覺得，先分階段開放比較好，尤其現在大陸疫情再起，還是保守一點比較好。

老家在桂林的黃敏玲表示，聽到可以回家過年，相當激動，她說，小三通開放後，她從廈門飛回去，大概僅需要一個半小時，希望開放後，可以趕快帶小孩回家看看家人。她說，有些姐妹的電話卡與銀行卡都被鎖住，也希望能趕快回去處理。

金門在地民眾對重啟小三通也表示支持，民眾說，贊成陸配可以回去探親，看看家鄉父母，這是人之常情，但比較贊同分階段開放，憂心全面開放將「會很恐怖」，民眾說，應該視開放後的情況，來逐步調整政策。

行政院宣布重啟金廈小三通，引起在地民眾熱議，圖為水頭的小三通通關大樓。(記者蔡家...
行政院宣布重啟金廈小三通，引起在地民眾熱議，圖為水頭的小三通通關大樓。(記者蔡家蓁／攝影)

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