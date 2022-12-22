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政院拍板 小三通專案明年1/7實施 首波開放金馬民眾

台灣新聞組／台北22日電
針對小三通客運重啟，廈門五通客運碼頭表示，當地自助值船機、櫃台都能正常使用，甚至連相關票務公司、旅行社的辦公櫃台「東西都還在」，可說是「萬事俱備」。圖為停靠在碼頭的小三通客運船「迅安」號。記者陳政錄／攝影【作者：王儷臻，日期：2022-12-22，數位典藏序號：20221221232118907】
針對小三通客運重啟，廈門五通客運碼頭表示，當地自助值船機、櫃台都能正常使用，甚至連相關票務公司、旅行社的辦公櫃台「東西都還在」，可說是「萬事俱備」。圖為停靠在碼頭的小三通客運船「迅安」號。記者陳政錄／攝影【作者：王儷臻，日期：2022-12-22，數位典藏序號：20221221232118907】

因應農曆春節金馬民眾返鄉需求，行政院今天拍板小三通復航，以金馬地區民眾及陸配為限，採專案申請方式向交通部航港局申請航班；金門每天至多1班，馬祖每周至多2班，自2023年1月7日起至2月6日起實施。

行政院會今天通過「金馬地區民眾春節交通專案」，由陸委會、交通部、衛福部及相關機關共同研商及完成。在兼顧離島防疫周全下，滿足春節期間金馬地區民眾返鄉探親及相關人道等需求，並以在疫情風險可控下，循序漸進恢復「小三通」客運為原則。

為迎接小三通客運重啟，廈門五通客運碼頭表示，在保證船舶適航、船員適任隨時都可以行船的基礎下，近期還進一步完善了基礎設施。五通客運碼頭人員指出，甚至連候船樓內的禮品店、便利商店員工也都正常上班，可以說已經是「萬事俱備」。

本報系記者21日實地走訪廈門五通客運碼頭，碼頭負責人表示，疫情以來雖台灣方面暫停小三通客運直航，但碼頭仍維持基本人力，確保隨時能行船。自助值船機、櫃台都能正常使用，連相關票務公司、旅行社的辦公櫃台「東西都還在」。

據悉，五通客運碼頭近期還進一步完善基礎設施，以因應可能的出入境疫情防控需求。過去停靠「中遠之星」等客貨兩用船的廈門郵輪中心廈鼓碼頭，目前兩岸小三通貨運也仍正常運行。

指揮中心指揮官王必勝表示，台灣昨新增1萬9051例本土個案，較上周三增加8.6%，王必勝表示，目前疫情緩步上升中，預估春節後（1月底、2月初）將出現一小波高峰。

針對小三通客運重啟，廈門五通客運碼頭表示，當地自助值船機、櫃台都能正常使用，甚至...
針對小三通客運重啟，廈門五通客運碼頭表示，當地自助值船機、櫃台都能正常使用，甚至連相關票務公司（圖）、旅行社的辦公櫃台「東西都還在」，可說是「萬事俱備」。記者陳政錄／攝影【作者：王儷臻，日期：2022-12-22，數位典藏序號：20221221232125048】

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