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新聞評論／食品註冊出包 蔡政府耍笨還使壞假摔

聯合報社論
有臉書粉專指出，食藥署去年10月將鳳梨酥視為「包餡麵食」，以致輸陸食品註冊送件未過。圖為民眾排隊購買佳德鳳梨酥。(記者黃義書／攝影 )
有臉書粉專指出，食藥署去年10月將鳳梨酥視為「包餡麵食」，以致輸陸食品註冊送件未過。圖為民眾排隊購買佳德鳳梨酥。(記者黃義書／攝影 )

中國大陸今年實施進口食品均需註冊登錄的新制，大批台灣食品業者因註冊失敗遭逢「撤銷海嘯」，佳德烘焙還因綠媒爆料它不願補件，被官方捧成「愛國鳳梨酥」，更在陸方要求提供配方議題上大作文章。但近日卻被發現，大批糕餅廠商所以被退件，問題出在食藥署將本應由企業自行註冊的「一般糕餅」類，誤列為由官方統包送件的「包餡麵食」。事件發展，蔡政府先是狀況外，發現出包就帶風向，還擺出受害者姿態掩飾自身失職。

中國大陸過去進口食品僅4類「高風險」項目必需註冊，今年陸方增列14類「中風險」食品，需由輸出國官方統一推薦註冊，包括水產品、乳品、包餡麵食等。至於18類之外的低風險食品，可由企業自行登記。陸方去年4月公布新制後，日本半年內即完成5000多項申請，但台灣的註冊成功率卻偏低。食藥署協助註冊的3305件，至上周僅2成5過關，蔡政府將此歸咎大陸刁難。但奇怪的是，業者若自行註冊，成功機率卻明顯提高。

回顧事件始末，去年10月經濟部與食藥署召開記者會，宣布包括鳳梨酥等「包餡麵食」在內，須由政府統一送件註冊。問題在，鳳梨酥其實屬於18類食品之外的「糕餅類」；食藥署將糕餅業納入包子、冷凍水餃等的「包餡麵食」類別送件，把「低風險」的食品當成中高風險品項申請，檢備程序當然更加繁複，導致包括佳德在內的大量糕餅業者被拒於門外。

食藥署被發現鬧出大烏龍後，辯稱當初在官方推薦欄位沒有糕餅類可選，才以包餡麵食送件。這番說法，更讓其無知與瀆職完全露餡。事實上，糕餅類原不需由官方統包推薦，自不會出現在欄位中。何況，「包餡麵食」與「糕餅類」分屬國際通用的海關稅則編碼HS1902、HS1905，兩者定義完全不同。食藥署與經濟部不懂，也不問財政部關務署，便閉門造車自行解釋，害業者走冤枉路，這是耍笨。

比起耍笨，更可議的是使壞。在農委會主委陳吉仲及食藥署長吳秀梅成為眾矢之的時，恰好傳出佳德因不願補件而決定放棄大陸市場，此事旋即被綠媒炒作成陸方要竊取佳德「獨門配方」機密。食藥署火速製作懶人包，稱陸方要求提供原料與配料占比、製程等，行政院長蘇貞昌則盛讚，業者不會因為要賣東西、就任人予取予求。

陸方這套標準，其實對各國一視同仁，並未對台灣更嚴苛。而且，原料揭露、可供溯源，已是現代食安管理的世界潮流。中華民國《食品安全衛生管理法》不僅有相關規範，食藥署更頒布一套用以食安管控的HACCP（危害分析及關鍵點控制）認證，同樣有類似要求。根據《食品及相關產品輸入查驗辦法》，國外食品要輸入台灣，同樣亦須申報包含原料來源、成分比例與詳細製程等資料。但食藥署為了卸責，竟把自己推動多年的食安管理制度，扭曲為商業機密。

從去年中起，各國只要有相關食品銷往大陸，莫不緊鑼密鼓因應這項新制。台灣對大陸經貿出口依存度如此高，從農委會、經濟部到衛福部卻慢半拍，直到去年10月中接獲陸方通知需於10月底完成官方推薦註冊作業，才緊急舉行記者會。如今，明明因官方作業疏失出包，卻又以受害者姿態批評對岸歧視、打壓，簡直跟碰瓷假摔沒兩樣。

更奇怪的是，食藥署這一連串明顯的行政疏失，在媒體版面沸沸揚揚，最愛剪報查案的監察院迄今卻不動聲色。難不成，它也跟北檢一樣，掛了隱形的民進黨旗嗎？

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