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國台辦喊話：台商別錯過今後30年發展

台灣新聞組／綜合21日電
兩岸企業家峰會年會20日在廈門召開，劉兆玄致詞。（記者陳政錄／攝影）
兩岸企業家峰會年會20日在廈門召開，劉兆玄致詞。（記者陳政錄／攝影）

2022兩岸企業家峰會年會昨（20）日在廈門舉行，台方理事長劉兆玄建議台商轉型，從過去側重製造和出口， 轉為發展現代服務業和拓展大陸內需市場。國台辦副主任潘賢掌則對台商喊話，「如果您沒有抓住前30年的發展機遇，您千萬不要錯過今後30年的發展。」

上周（12）日落地廈門的親民黨主席宋楚瑜，已經完成居隔出關，昨日不公開的低調現身與兩岸人士會見，宋楚瑜在台出發時曾不諱言組團赴陸就是要與對岸商討小三通。

傳將接任大陸全國政協主席的政治局常委王滬寧發表書面賀詞。王滬寧表示，大陸將全面貫徹中共20大精神，全面貫徹「新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對外來干涉和「台獨」分裂和促進兩岸經濟文化交流合作。

大陸國台辦副主任潘賢掌則在開幕式上致辭時對台商喊話，表示在中共20大召開後，中國大陸的發展空間將更巨大，更高質量，「如果您沒有抓住前30年的發展機遇，您千萬不要錯過今後30年的發展。」

潘賢掌表示，今年新增九家台企在大陸上市，總數已達58家。「兩岸經濟密不可分，脫不了鉤、斷不了鏈，唯有加強合作才是人間正道」。

劉兆玄表示，未來台商如想持續在大陸發展和擴大事業，必須從過去側重「製造和出口」傳統路線，轉為兼顧「發展現代服務業和拓展大陸內需市場」新策略模式，轉型升級同時，加強與大陸產業攜手合作。

中共 20大

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