我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州貨運列車撞穿聯結車 3列車頭與10節車廂脫軌

北加地震前10秒 預警系統叫醒睡夢中300萬人

民主鳳梨酥包藏仇中 食藥署零分還怪出題

黑白集
輸陸食品業者需先註冊食品登錄配方、製程等，部分業者以涉及商業機密為由，拒絕補件。但有臉書粉專指出，食藥署去年十月將鳳梨酥視為「包餡麵食」，以致送件未過；對此，食藥署長吳秀梅認為，有人故意造謠。圖為民眾排隊購買佳德鳳梨酥。記者黃義書／攝影
輸陸食品業者需先註冊食品登錄配方、製程等，部分業者以涉及商業機密為由，拒絕補件。但有臉書粉專指出，食藥署去年十月將鳳梨酥視為「包餡麵食」，以致送件未過；對此，食藥署長吳秀梅認為，有人故意造謠。圖為民眾排隊購買佳德鳳梨酥。記者黃義書／攝影

台灣數千項食品因註冊未過無法登陸，蔡政府怠惰誤事，卻指中共打壓。看不下去的業者、食安專家和網友接力調查，揭穿食藥署「指酥為餃」弄錯項目，導致官方包裹申請被「團滅」。署長吳秀梅仍堅不認錯，稱大陸資訊有時序問題，造成誤填。網友大酸：「不是說中共歧視嗎？」「原來是誤填不算填錯」。

食藥署閉門造車，不知海關食品分類全球通用，亂填考卷不請教專家，得零分還怪出題出錯。蘇貞昌小編作圖，批大陸縮短我方申請時限；卻被專家踢爆張冠李戴，稱其引用的大陸公文是針對日本核食材而發，並非衝著台灣而來。蘇揆想挑對岸毛病掩飾不作為，竟成搬石砸腳。

食藥署長吳秀梅。 （本報資料照片）
食藥署長吳秀梅。 （本報資料照片）

時機歹歹錢難賺，蔡政府無能拖累業者生計，卻發動國家機器認知作戰。食藥署打造民主鳳梨酥，誣指大陸「想偷配方」，和利用「免疫橋接」放水高端疫苗一樣，都是用意識形態踐踏科學。

食安監管和疫苗生產皆講求科學依據和國際通用標準，但在台灣，科學比不上政治正確。綠營吹捧的民主鳳梨酥包藏民粹仇中，愛國疫苗則趁疫炒股，為「綠色執政，無良保證」留下紀錄。

民進黨檢討敗選，認為抗中保台論述需調整。諷刺的是，民主鳳梨酥拆穿黨國騙局，抗中是犧牲人民身家保護腐敗官員，問題不在論述，而是執政團隊。

高端疫苗 中共 歧視

上一則

台灣選邊站 劉兆玄證實：台積南京擴廠「停在那」

下一則

過來人施性忠建議高虹安 涉貪爭議法律問題政治化

延伸閱讀

美想提供疫苗助遏制新冠疫情 中國恐不領情

美想提供疫苗助遏制新冠疫情 中國恐不領情
郭台銘爆料郭母想打BNT次世代還打不到 指揮中心回應

郭台銘爆料郭母想打BNT次世代還打不到 指揮中心回應
總統「恩准」進BNT 郭台銘：執政者未把人命擺第一

總統「恩准」進BNT 郭台銘：執政者未把人命擺第一
BNT將來台設辦公室？ 王必勝：盼解決代理問題

BNT將來台設辦公室？ 王必勝：盼解決代理問題

熱門新聞

台積電慈善基金會董事長張淑芬過往49年前曾在美國總統拜登早期競選參議員時的團隊幫忙。(圖:張淑芬提供)

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

2022-12-14 06:41
台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬。（中央社）

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變成總統

2022-12-13 22:42
鴻海發出公告「處分大陸投資事業紫光集團有限公司」，處分之後，集團對紫光持股已全數出清。（路透）

鴻海突拋震撼彈 出清紫光持股

2022-12-16 20:10
陳文茜。（取材自臉書）

陳文茜裝人工血管「不停滲血」 自認康復可能性不到1％

2022-12-14 20:29
佳德昨發表聲明表示「佳德糕餅始於台灣，也深耕台灣，做好優質糕餅以及服務顧客，才是本店經營目標」。圖／取自佳德鳳梨酥臉書粉絲頁

中國要求製程配方 如公開私房菜機密 業者直呼「太扯」

2022-12-13 11:11
麻衣(左)與王泉仁的愛已成往事。（本報資料照片）

「台塑長孫」王泉仁2度離婚 每月贍養費只想付1899美元

2022-12-19 18:37

超人氣

更多 >
逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾
影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼

影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼
女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光
紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布
馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年

馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年