民主鳳梨酥包藏仇中 食藥署零分還怪出題

輸陸食品業者需先註冊食品登錄配方、製程等，部分業者以涉及商業機密為由，拒絕補件。但有臉書粉專指出，食藥署去年十月將鳳梨酥視為「包餡麵食」，以致送件未過；對此，食藥署長吳秀梅認為，有人故意造謠。圖為民眾排隊購買佳德鳳梨酥。記者黃義書／攝影

台灣數千項食品因註冊未過無法登陸，蔡政府怠惰誤事，卻指中共 打壓。看不下去的業者、食安專家和網友接力調查，揭穿食藥署「指酥為餃」弄錯項目，導致官方包裹申請被「團滅」。署長吳秀梅仍堅不認錯，稱大陸資訊有時序問題，造成誤填。網友大酸：「不是說中共歧視 嗎？」「原來是誤填不算填錯」。

食藥署閉門造車，不知海關食品分類全球通用，亂填考卷不請教專家，得零分還怪出題出錯。蘇貞昌小編作圖，批大陸縮短我方申請時限；卻被專家踢爆張冠李戴，稱其引用的大陸公文是針對日本核食材而發，並非衝著台灣而來。蘇揆想挑對岸毛病掩飾不作為，竟成搬石砸腳。

食藥署長吳秀梅。 （本報資料照片）

時機歹歹錢難賺，蔡政府無能拖累業者生計，卻發動國家機器認知作戰。食藥署打造民主鳳梨酥，誣指大陸「想偷配方」，和利用「免疫橋接」放水高端疫苗 一樣，都是用意識形態踐踏科學。

食安監管和疫苗生產皆講求科學依據和國際通用標準，但在台灣，科學比不上政治正確。綠營吹捧的民主鳳梨酥包藏民粹仇中，愛國疫苗則趁疫炒股，為「綠色執政，無良保證」留下紀錄。

民進黨檢討敗選，認為抗中保台論述需調整。諷刺的是，民主鳳梨酥拆穿黨國騙局，抗中是犧牲人民身家保護腐敗官員，問題不在論述，而是執政團隊。