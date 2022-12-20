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食品註冊遭陸歧視？ 農業粉專：官方認知作戰

台灣新聞組／台北20日電
針對台灣食品註冊問題，立委邱臣遠批評，食藥署去年就收到中方通知，至今仍不承認錯誤。蘇揆則批評陸方審查標準不明。圖為民眾排隊購買佳德鳳梨酥等食品。（記者黃義書／攝影）
針對台灣食品註冊問題，立委邱臣遠批評，食藥署去年就收到中方通知，至今仍不承認錯誤。蘇揆則批評陸方審查標準不明。圖為民眾排隊購買佳德鳳梨酥等食品。（記者黃義書／攝影）

台灣不少食品因註冊未過遭中國大陸「暫停進口」，政府各單位連日來對外宣稱是大陸對台歧視，其他國家的註冊申請期限是2023年6月30日，唯獨對台灣是今年6月30日，足足提早一年。但農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘說，明明大陸指的是有用到食品原料來自日本十縣的公司要完成相關註冊，沒用到的要補聲明，跟美日18項食品註冊是兩件事，根本是「馮京當馬涼」。

他在粉專中表示，說到認知作戰，現在政府真的是一把手，衛福部、經濟部、農委會在12月14日登廣告說大陸歧視台灣，申請期限少他國一年。其中，經濟部說，大陸對於台灣歧視性的貿易待遇，除了其他國家的申請期限是到2023年6月30日，台灣則到今年6月30日，比其他國家的期限少一年，對於遭暫停進口的業者，也沒說明任何理由，業者無從補件。

但實際上，經濟部自己的圖片就有文字說明，內容是「請你方採取有效措施，確保輸大陸食品不得含有來自日本福島、宮城、千葉、茨城、櫪木、群馬、長野、琦玉、新潟（大米除外）、東京都等十個縣（都）的原料／配料成分。對已在大陸註冊的輸大陸食品企業，必須於2022年6月30日前完善有關註冊訊息，提供產品原料／調配來源地等訊息」。

同時，「並補充提供該企業輸大陸產品原料／配料均非來自日本上述十個縣（都）的聲明：對新申請註冊的輸大陸食品生產企業，申請時須填報包含原料／配料來源國家（地區）在內的產品訊息，並隨附該企業輸大陸產品原料／配料均非來自日本上述十個縣（都）的聲明。」

林裕紘說，大陸要求的是如果食品原料來自日本十縣的公司，要完成相關註冊，而輸大陸沒用到日本十縣原料的要補聲明；他們確實是歧視，但是是歧視日本十縣的食品，不是歧視台灣產品。

他說，這種錯把馮京當馬涼的事，人家日本跟美國內容寫的都是18項的事，就台灣官方把人家對於十縣食品的要求期限，拿來說成是大陸的打壓，明明就是官方自己搞錯，還三部聯合廣告，結果自己的文宣都看不清楚，隨便找一個不相干的文件，有2022年6月30日的期限就拿來打認知作戰。他反問，「誰才是不實訊息的散發中心？」

台灣民眾黨立委邱臣遠昨批評，食藥署去年早就收到中方通知，根本沒有所謂的突襲，食藥署直到最後仍不承認錯誤，還試圖打模糊仗卸責，再將責任推給對岸，徒然製造兩岸對立。

行政院長蘇貞昌昨仍稱，食藥署雖已一再說明，網路上仍持續有不實訊息，因此有必要再澄清，糕餅業有關的類別，只有包餡麵食類別；政府持續全力幫業者補件，已補件3305件，但同樣都是糕餅業者、以相同標準補件，有的能過、有的沒過，且中國從未告知審查標準，未通過的理由又不夠具體，令台灣業者無所適從。

日本 歧視

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