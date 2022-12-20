食品註冊遭陸歧視？ 農業粉專：官方認知作戰

針對台灣食品註冊問題，立委邱臣遠批評，食藥署去年就收到中方通知，至今仍不承認錯誤。蘇揆則批評陸方審查標準不明。圖為民眾排隊購買佳德鳳梨酥等食品。（記者黃義書／攝影）

台灣不少食品因註冊未過遭中國大陸「暫停進口」，政府各單位連日來對外宣稱是大陸對台歧視 ，其他國家的註冊申請期限是2023年6月30日，唯獨對台灣是今年6月30日，足足提早一年。但農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘說，明明大陸指的是有用到食品原料來自日本 十縣的公司要完成相關註冊，沒用到的要補聲明，跟美日18項食品註冊是兩件事，根本是「馮京當馬涼」。

他在粉專中表示，說到認知作戰，現在政府真的是一把手，衛福部、經濟部、農委會在12月14日登廣告說大陸歧視台灣，申請期限少他國一年。其中，經濟部說，大陸對於台灣歧視性的貿易待遇，除了其他國家的申請期限是到2023年6月30日，台灣則到今年6月30日，比其他國家的期限少一年，對於遭暫停進口的業者，也沒說明任何理由，業者無從補件。

但實際上，經濟部自己的圖片就有文字說明，內容是「請你方採取有效措施，確保輸大陸食品不得含有來自日本福島、宮城、千葉、茨城、櫪木、群馬、長野、琦玉、新潟（大米除外）、東京都等十個縣（都）的原料／配料成分。對已在大陸註冊的輸大陸食品企業，必須於2022年6月30日前完善有關註冊訊息，提供產品原料／調配來源地等訊息」。

同時，「並補充提供該企業輸大陸產品原料／配料均非來自日本上述十個縣（都）的聲明：對新申請註冊的輸大陸食品生產企業，申請時須填報包含原料／配料來源國家（地區）在內的產品訊息，並隨附該企業輸大陸產品原料／配料均非來自日本上述十個縣（都）的聲明。」

林裕紘說，大陸要求的是如果食品原料來自日本十縣的公司，要完成相關註冊，而輸大陸沒用到日本十縣原料的要補聲明；他們確實是歧視，但是是歧視日本十縣的食品，不是歧視台灣產品。

他說，這種錯把馮京當馬涼的事，人家日本跟美國內容寫的都是18項的事，就台灣官方把人家對於十縣食品的要求期限，拿來說成是大陸的打壓，明明就是官方自己搞錯，還三部聯合廣告，結果自己的文宣都看不清楚，隨便找一個不相干的文件，有2022年6月30日的期限就拿來打認知作戰。他反問，「誰才是不實訊息的散發中心？」

台灣民眾黨立委邱臣遠昨批評，食藥署去年早就收到中方通知，根本沒有所謂的突襲，食藥署直到最後仍不承認錯誤，還試圖打模糊仗卸責，再將責任推給對岸，徒然製造兩岸對立。

行政院長蘇貞昌昨仍稱，食藥署雖已一再說明，網路上仍持續有不實訊息，因此有必要再澄清，糕餅業有關的類別，只有包餡麵食類別；政府持續全力幫業者補件，已補件3305件，但同樣都是糕餅業者、以相同標準補件，有的能過、有的沒過，且中國從未告知審查標準，未通過的理由又不夠具體，令台灣業者無所適從。