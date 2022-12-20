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解剖報告：團團罹患原發性腦瘤 引發癲癇

記者潘才鉉／台北20日電
大貓熊「團團」離世，台北市立動物園19日公布確認團團大腦罹患「肥胖細胞型星形膠質細胞瘤」，是原發性腦瘤。（圖：北市動物園提供）
大貓熊「團團」離世，台北市立動物園19日公布確認團團大腦罹患「肥胖細胞型星形膠質細胞瘤」，是原發性腦瘤。（圖：北市動物園提供）

18歲大貓熊「團團」 今年11月19日病情惡化，多次發作癲癇，最後在麻醉中永遠沉睡。台北市立動物園昨公布團團的病理解剖報告，確認團團大腦罹患「肥胖細胞型星形膠質細胞瘤」，是種原發性腦瘤，讓團團生前大腦嚴重萎縮，出現癲癇。

文獻上有一隻成都動物園的14歲雌性大貓熊「柯琳」是首起罹患腦瘤案例，但類型為「多型性神經膠質母細胞瘤」，與團團罹患的「肥胖細胞型星形膠質細胞瘤」不同。團團為史上第二隻腦瘤貓熊，也是文獻上罹患「星形膠質細胞瘤」首例。

動物園醫療照管團隊及野生動物醫療顧問團召集人劉振軒說，團團過世後，當天在動物園病理解剖，包括各臟器肉眼變化、器官秤重、照相、採樣、組織病理及微生物檢測。影像比對團團腦部明顯液化壞死，以切片和膠質纖維酸性蛋白判斷後證明，團團大腦罹患「星形膠質細胞瘤」，秤重260公克、約體重107公斤的1/412，正常大貓熊比重應該是1/238，顯示團團生前大腦細胞已被大量破壞。

動物園說，1日邀專家學者討論確認團團病情，這種癌細胞可能生長在中樞神經系統（腦部或脊髓）內任何位置，團團腦瘤生長在左側大腦，伴隨大面積組織液化壞死，但通常好發在人或犬身上；但團團病症是否遺傳還缺乏資料比對、分辨。

動物園 肥胖 檢測

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