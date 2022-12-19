國安局示警 解放軍勢力滲入抖音統戰

「抖音 」（TikTok ）因有中資入主，是否禁用，引起討論。據了解，國安局日前偵獲，解放軍已在抖音置入文宣，利用具無厘頭喜感的手法，加強兩岸三地年輕人統戰，已通告各部會，尤其國防部，實施註記提醒，並結合大數據系統分析技術，即時掌控分析北京 當局網路水軍攻擊態樣。

國安局針對中國大陸及境外敵對勢力，掌握足以影響台灣安全或利益之資訊，即時通報權責機關應處，因此成立「國家安全作業中心」負責職掌「協調整合部署執行對境外敵對勢力爭議訊息應處有關事項」。日前搜獲抖音上「baronkasa」影片，經研判應為解放軍置入管道之一。

據悉，國安局提供高層與各部會資訊研析，已脫離早年「國安日報」的「每日安全情勢要況」，並結合八大情治系統，強化多元通報管道、情報研蒐，近年納入「爭議訊息防治查處」，快速反應多項中共釋放企圖動搖民心的網路假訊息。國安局預判陸方未來對台爭議訊息的攻擊手段勢必更加難辨，將結合大數據系統分析技術，即時分析對岸網路水軍攻擊態樣。

針對媒體報導指，有台灣業者疑係北京字節跳動公司之台灣分公司，為陸方短影音平台「TikTok（抖音國際版）」在台從事業務活動，陸委會昨表示，行政院專案小組於9日發現台灣業者疑涉為「TikTok」在台違法從事業務活動，已主動查處並移由司法機關偵辦中。