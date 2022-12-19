綠營內部若指責國防部 等同暗罵總統府

軍人不宜摻和政治，但必須洞悉政治，掌握風向，才能順遂施政。國防部 長邱國正在恢復徵兵制議題上，不是不懂此事對準備投入2024大選政治人物極具敏感性，但他當下必須緊守口風，是謹守三軍統帥在國防事務上不能跛腳的分際。綠營內部若指責大直國防部在延長兵役規畫有缺失，等於是罵凱道總統府。

邱國正自參謀總長退役後，再出任退輔會主委，一路歷經多次政務危機，處理受到肯定，轉任國安局長至現任國防部長，堪稱表現穩健，受到蔡政府肯定，連帶也使包括參謀總長、軍備副部長，皆由陸軍出任。若說國軍現在是「大陸軍主義」，也是出自蔡政府點滴累積而成的信任所形成的生態。

這樣背景的國防首長，面對兵役延長大計，不可能專斷獨行，須符合陸軍謹慎、如履薄冰的軍種特性。國防部近期才以一份「與美國州國民兵 交流」書面報告向立法院表示，台灣向美說明啟動新制十四天教召等後備動員改革政策作為時，還特別強調是「遵總統推動」政策辦理。教召尚且如此，何況兵役延長？

從軍方須向美方說明台灣後備動員改革乃由總統推動，不難想見兵役改革壓力恐也來自美方。如同蔡總統扛下美方對後備戰力改革的關切，面對兩岸情勢緊繃，民進黨 政府試圖藉此表態有自我防衛決心，爭取美國翼護，同時配合蔡政府「抗中保台」選舉基調，這也就是邱國正在九合一選舉前必須公開營造兵役改革箭在弦上的原因。

因此，備戰2024大選的綠營選舉團隊，對國防部延長兵役規畫的指責，等於劍指總統府。高層此時若讓兵役延長政策落空，勢將坐實選後跛腳；軍方若成為政策轉向的軟墊，也只能作好當替死鬼的準備。當國防建軍涉及政治利益考量，就難洞見沉疴與缺失；昔日縮短兵役已是惡例，如今擬延長兵役，恐怕又是如此。