我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更新／夏威夷航班遇恐怖亂流 乘客「彈起撞天花板」釀36傷

無證客入境美 寒冬露宿街頭…有人被親友拒 有人沒錢開庭

綠營內部若指責國防部 等同暗罵總統府

記者 洪哲政

軍人不宜摻和政治，但必須洞悉政治，掌握風向，才能順遂施政。國防部長邱國正在恢復徵兵制議題上，不是不懂此事對準備投入2024大選政治人物極具敏感性，但他當下必須緊守口風，是謹守三軍統帥在國防事務上不能跛腳的分際。綠營內部若指責大直國防部在延長兵役規畫有缺失，等於是罵凱道總統府。

邱國正自參謀總長退役後，再出任退輔會主委，一路歷經多次政務危機，處理受到肯定，轉任國安局長至現任國防部長，堪稱表現穩健，受到蔡政府肯定，連帶也使包括參謀總長、軍備副部長，皆由陸軍出任。若說國軍現在是「大陸軍主義」，也是出自蔡政府點滴累積而成的信任所形成的生態。

這樣背景的國防首長，面對兵役延長大計，不可能專斷獨行，須符合陸軍謹慎、如履薄冰的軍種特性。國防部近期才以一份「與美國州國民兵交流」書面報告向立法院表示，台灣向美說明啟動新制十四天教召等後備動員改革政策作為時，還特別強調是「遵總統推動」政策辦理。教召尚且如此，何況兵役延長？

從軍方須向美方說明台灣後備動員改革乃由總統推動，不難想見兵役改革壓力恐也來自美方。如同蔡總統扛下美方對後備戰力改革的關切，面對兩岸情勢緊繃，民進黨政府試圖藉此表態有自我防衛決心，爭取美國翼護，同時配合蔡政府「抗中保台」選舉基調，這也就是邱國正在九合一選舉前必須公開營造兵役改革箭在弦上的原因。

因此，備戰2024大選的綠營選舉團隊，對國防部延長兵役規畫的指責，等於劍指總統府。高層此時若讓兵役延長政策落空，勢將坐實選後跛腳；軍方若成為政策轉向的軟墊，也只能作好當替死鬼的準備。當國防建軍涉及政治利益考量，就難洞見沉疴與缺失；昔日縮短兵役已是惡例，如今擬延長兵役，恐怕又是如此。

國防部 國民兵 民進黨

上一則

教部再令未轉型6私校解散 被批程序瑕疵、違憲

下一則

台日同表格 陸食安未對台灣設更高門檻

延伸閱讀

台延長兵役政策生變？ 台國防部回應了

台延長兵役政策生變？ 台國防部回應了
府院不滿 兵役延長方案卡關 公布倒數2周 政策仍不明朗

府院不滿 兵役延長方案卡關 公布倒數2周 政策仍不明朗
兵役延長成票房毒藥 民進黨政治難題

兵役延長成票房毒藥 民進黨政治難題
總統府稱兵役延長「無確定時程」 政策生變？引揣測

總統府稱兵役延長「無確定時程」 政策生變？引揣測

熱門新聞

台積電慈善基金會董事長張淑芬過往49年前曾在美國總統拜登早期競選參議員時的團隊幫忙。(圖:張淑芬提供)

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

2022-12-14 06:41
台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬。（中央社）

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變成總統

2022-12-13 22:42
六種動物測退休力 王者獅子比率最高 製表／林又旻、魏忻忻

不婚、不生、離婚、喪偶… 「一個人」海嘯來襲

2022-12-12 02:25
鴻海發出公告「處分大陸投資事業紫光集團有限公司」，處分之後，集團對紫光持股已全數出清。（路透）

鴻海突拋震撼彈 出清紫光持股

2022-12-16 20:10
佳德昨發表聲明表示「佳德糕餅始於台灣，也深耕台灣，做好優質糕餅以及服務顧客，才是本店經營目標」。圖／取自佳德鳳梨酥臉書粉絲頁

中國要求製程配方 如公開私房菜機密 業者直呼「太扯」

2022-12-13 11:11
陳文茜。（取材自臉書）

陳文茜裝人工血管「不停滲血」 自認康復可能性不到1％

2022-12-14 20:29

超人氣

更多 >
梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠

梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠
榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章

榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章
「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說
1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費

1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費
劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠

劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠