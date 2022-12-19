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役期延長 國防部：年底前公布未變 時機待府院決定

記者洪哲政／台北19日電
兵役延長政策遲遲無法拍板，蔡政府擔心年輕人選票流失是關鍵。圖為刺槍術表演。(本報資料照片)
兵役延長政策遲遲無法拍板，蔡政府擔心年輕人選票流失是關鍵。圖為刺槍術表演。(本報資料照片)

兵役延長政策是否生變，備受外界關注。國防部發言人室昨天表示，役期調整議題所涉範圍廣泛，必須考量國際及區域情勢、防衛作戰需求、提升國軍戰力及役男生涯規畫等多方面因素，目前仍在以統整方式縝密研議。

針對國防部呈府院兵役延長方案，被指有包括役男須學刺槍術等三大關鍵爭執，知情官員表示，兵役延長包括方案、宣布時機，皆由府院決定，國防部持續積極整合各部會意見，執行三軍統帥命令。

官員認為，兵役大計屬總統權責，國防部執行三軍統帥政策，選前已按規畫及早宣示，若有訾議，「九合一選舉」前即應有所調整，選舉後傳出黨政人士對國防部所呈方案有所爭執，涉政治爭議部分，軍方不涉入，全案將按府院裁示實施。

據了解，國防部各聯參目前仍然朝不透過立法院修法的途徑，以「恢復徵兵制」、延長役期為一年作規畫，並且安排配套措施；至於宣布時機，則須按府、院通知，確認後實施，目前軍方並未收獲府院改變今年底前應公布的命令。

軍方知情官員表示，國防部曾在擬「恢復徵兵制」規畫之初，就分別由當時國防部發言人史順文在記者會公開聲明「此案並非國防部主動發起」；國防部長邱國正也曾在立法院答詢時持續表達這項立場，顯示兵役政策推動向來「由上而下」，國防部奉命就完成役期延長為一年所需行政程序與跨部會協調，並獲初步共識，過程間均提報國安團隊與總統知悉，公布前也須透過向行政院查照等程序，在「府、院」均有共識下，始可宣布實施。

官員表示，邱國正在立法院宣稱明年元旦前、今年年底前應公布實施兵役延長，是依法令規章的「通案」說法，推動過程也由政府國安團隊掌握知悉，非由軍方自作主張。

對於有綠營黨政人士宣稱兵役延長方案有役期延長論述不明，無法說服社會「備戰即避戰」，並指訓練清單停留在大陸軍主義，年輕人難以接受刺槍術、莒光日等情，官員說，政策推動過程中，刺槍訓練不但美、日軍隊皆有，莒光園地也是國軍心戰、政令傳達重鎮，且每周僅收視一次，內容在蔡政府執政以來業獲肯定，而役男訓練內容以維繫戰力、完成訓練為主要考量。

國防部

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