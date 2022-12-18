鴻海出清紫光持股 童子賢：難脫地緣政治考量

鴻海集團創辦人郭台銘。（本報資料照片）

鴻海 集團16日深夜公告，出清紫光持股；據了解，鴻海集團內部考量此項投資 案至今無法底定，等於將53.8億人民幣投資金額卡在未定案的投資，無法發揮應有效應，決定「出清持股」。

鴻海宣布處分紫光集團持股，震撼科技業，和碩集團董事長童子賢昨表示，科技產業過去三年發展已經脫離不了地緣政治的影響。

針對鴻海處分紫光持股，童子賢坦言，他還不知道這件事，只能猜測也許跟地緣政治及產業布局變遷都有一些關係。至於鴻海賣紫光集團持股，是否與愈演愈烈的中美科技戰背景下做出的判斷？童子賢回應，科技產業十幾年前不需要太顧慮地緣政治因素，但現已脫離不了地緣政治的影響。

台灣華南金創投董事陳子昂表示，鴻海會做此決定，料想與不看好大陸半導體發展有關。

鴻海於7月正式向經濟部投審會遞件申請投資紫光案，不過，從7月遞件申請到現在，歷經五個多月，投審會尚未拍板定案。工業局原訂近日召開該案關鍵技術小組審查。官員表示，要看周一鴻海的說明，若已沒有這項投資行為，工業局就不用審查。

紫光是中國大陸重要晶片 大廠，2020年底爆發債務危機，經歷一年半的重整之路，今年7月正式公告重整計畫新進度；公告時，市場意外發現，鴻海集團旗下工業富聯（Fii）竟是其中一個投資人。

鴻海前晚說明指出，因時序已屆年底且程序上尚無法定案，為避免此案延宕而可能產生之諸多不確定性，或影響後續投資布局與資金運用彈性，故將合夥份額，轉讓給予煙台海秀積體電路產業投資中心。

法人指出，美國晶片法案形同是中美貿易戰的延伸，讓台灣企業在半導體相關投資活動上也相當謹慎，Fii今年在中國大陸的投資明顯已避免觸碰半導體產業，以免踩到紅線。